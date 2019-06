Polizeihauptkommissar Ulrich Pflugfelder geht in Ruhestand

Am gestrigen Freitag, 31. Mai, hat sich in der Polizeistation Herzberg eine Änderung an der Führungsspitze ergeben: Polizeihauptkommissar Ulrich Pflugfelder aus Eisdorf ist nach 44 Jahren Dienstzeit in Pension gegangen. Polizeihauptkommissar Frank Grube aus Northeim tritt seine Nachfolge an. Für...