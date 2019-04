FSG Eisdorf/Hattorf holt Punkt gegen SV Wendessen

Die FSG Eisdorf/Hattorf hat in der Frauen-Landesliga einen so nicht einkalkulierten Punkt eingefahren. Gegen den Tabellenvierten SV Wendessen erkämpften sich die Fußballerinnen ein 2:2 (2:1)-Unentschieden.

Die Gäste aus der Nähe von Wolfenbüttel gingen zwar als Favorit in die Partie, hatten allerdings einige verletzungsbedingte Ausfälle zu verzeichnen. Doch auch bei Eisdorf/Hattorf saß nur eine Auswechselspielerin auf der Bank. Die FSG setzte vom Anstoß weg gleich das erste Ausrufezeichen. Christiane Rütters trieb das Leder bis zur Grundlinie und holte eine Ecke heraus. Nach einer missglückten Abwehr versenkte Christina Lösch-Hölling das Leder zum 1:0 (2.).

Die Partie entwickelte sich anschließend zu einem offenen Schlagabtausch. Die Abwehrreihe der Gastgeberinnen sowie Torfrau Lara Schirmer ließen aber kaum Chancen zum Ausgleich zu. Auf der Gegenseite hatte die FSG Pech, als nach einer Ecke ein Kopfball von Lösch-Hölling nur gegen den Pfosten prallte (23.).

Spiel nimmt weiter Fahrt auf

Stattdessen kam der SV Wendessen zum 1:1. Nach einem Freistoß aus rund 20 Metern zappelte der Ball in den Maschen, Michelle Borchert war erfolgreich (28.). Das Spiel nahm weiter Fahrt auf, beide Teams hatten es auf die drei Punkte abgesehen. Die nächste Aktion gehörte der FSG: Josephine Hoffmann brachte einen Freistoß gut platziert in den Strafraum. Die zum Kopfball aufsteigende Christiane Rütters wurde von der Torfrau sowie einer Abwehrspielerin zu Fall gebracht, folgerichtig gab es Elfmeter. Rütters trat selber an und verwandelte sicher zur 2:1-Pausenführung.

Der knappe Vorsprung hielt allerdings nicht lange. Diesmal gelang den Gästen der Blitzstart, Shari-Denise Scheer nutzte eine Unachtsamkeit der FSG-Abwehr aus und traf zum 2:2 (47.). In der Folge kämpften beide Seiten mit viel Einsatz um die Punkte, ohne aber unfair zu agieren. So hatte Schiedsrichterin Vivienne Heise zwar keine leichte Partie zu leiten, hatte aber ohne eine Karte zeigen zu müssen alles im Griff.

Bis zum Ende blieb es bei dem 2:2, ein Abseitstor von Farina Frisch wurde zurückgepfiffen. Bitter für die ohnehin personell gebeutelten Gäste: Eine SV-Spielerin verletzte sich ohne Fremdeinwirkung schwer am Knie, womöglich ist das Kreuzband in Mitleidenschaft gezogen. Nach 90 Minuten konnte die FSG schließlich einen verdienten Punkt verbuchen, wenngleich sogar ein Dreier möglich gewesen wäre. Aufgrund der zuvor stets klaren Niederlagen gegen Wendessen war aber auch das Remis ein Erfolg.

Kreisliga und 1. Kreisklasse

In der Frauen-Kreisliga musste der Tabellenzweite FC Westharz eine überraschende Niederlage einstecken. Beim Vorletzten Sparta Göttingen III unterlagen die Westharzerinnen mit 0:1 (0:0). Den Treffer des Tages erzielte Barbara Mahlo in der Nachspielzeit. In der Tabelle haben die FCW-Damen ein wenig den Anschluss an Spitzenreiter Adelebsen verloren, sechs Punkte beträgt der Rückstand.

Auch die Fußballerinnen der SG Windhausen-Sösetal hatten kein Glück. Sie unterlagen im Kellerduell der 1. Kreisklasse knapp mit 0:1 (0:1) beim VfB Uslar, das Tor fiel bereits in der 7. Minute. Somit bleibt die rote Laterne weiterhin in Händen der SG.