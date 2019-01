Herren 40 des TC GW Herzberg festigen den zweiten Platz

Die Tennis-Winterrunde der Herren 40 des TC Grün-Weiß Herzberg wurde im neuen Jahr wieder gegen eine Hamburger Mannschaft fortgeführt. Das Nordliga-Team der Welfenstädter siegte erneut auswärts. Beim TSV Sasel gelang ein ungefährdeter 5:1-Sieg.

Marc Böttcher (6:0, 6:3), Dr. Steve Minde (6:1, 6:1) und Tim Landwehrs (6:2, 6:1) sorgten für eine 3:1-Führung nach den Einzeln. Nur Dennis Eckstein musste sich im Spitzeneinzel knapp im Match-Tiebreak geschlagen geben. Die Doppel wurden ebenfalls eine klare Angelegenheit. Eckstein/Landwehrs gewannen nach anfänglichen Schwierigkeiten deutlich mit 7:6 und 6:0. Ulrich Günther/Böttcher hatten keine Probleme, beherrschten ihre Gegner nach Belieben und gewannen 6:2 und 6:1.

Damit festigt der HTC Tabellenplatz zwei in der ersten Nordligasaison. Zum nächsten Spiel müssen die Herzberger beim SC SW Cuxhaven antreten, die aktuell Tabellendritter sind. Es darf mit einem spannenden Spiel gerechnet werden. Das letzte Heimspiel findet am 9. Februar ab 14 Uhr in der Tennishalle in Osterode gegen den TC Seppensen statt. Über Zuschauerunterstützung würden sich die Spieler freuen.