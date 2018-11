Harzer Keiler und die Keiler Kids trainieren auch im Winter

Hörden Immer am letzten Sonntag im Monat findet das Training für die Erwachsenen und Kinder in Hörden statt. Nächster Termin ist der 25. November.

Ein echter Harzer Keiler kennt kein schlechtes oder unpassendes Wetter, allerhöchstens unpassende Kleidung. Daher findet natürlich auch in den Wintermonaten das Training statt, es geht weiterhin über Stock und Stein und Pfützen und Bäche. Mitmachen kann jeder ab acht Jahren. Jeden letzten Sonntag im Monat treffen sich die Harzer Keiler und die Keiler Kids um 10 Uhr an der Mehrzweckhalle in Hörden.

Mitbringen sollten die Läufer strapazierfähige Sportbekleidung, Wechselsachen und eine wasserfeste Tasche oder Tüte, in der im Anschluss die nassen und schmutzigen Laufschuhe und anderen Bekleidungsstücke transportiert werden. Bei den Harzer Keilern steht das gemeinschaftliche Erleben und der Teamgedanke auf dem Programm. Umgesetzt wird dies mit Gemeinschaftsaufgaben beim Laufen durch Wald und Flur. Gelaufen wird in unterschiedlichen Gruppen und dem Tempo der Kids und Erwachsenen angepasst.

Das nächste Training findet am Sonntag, 25. November, statt. Weitere Informationen gibt es unter www.harzerkeiler.de.