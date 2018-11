Läufer der LG Osterode überzeugen in Schönhagen

Beim Straßenlauf in Uslar-Schönhagen nahmen mit Lena Morig, Milena Riehn und Andreas Lange drei Sportler der LG Osterode erfolgreich teil. Bei nicht optimalen Bedingungen mit relativ starkem Wind und Temperaturen von lediglich fünf Grad galt es für die Athleten, eine amtlich vermessene und damit bestenlistenfähige 5 km-Strecke zu absolvieren.

Auf dem Rundkurs durch Schönhagen, der zweimal zu durchlaufen war und einen langgezogenen Anstieg enthielt, zeigten sich insbesondere die Nachwuchsläuferinnen in sehr guter Form. Obwohl dieser Wettkampf in erster Linie dem Trainingsaufbau diente und aus dem vollen Training heraus absolviert wurde, konnten sich sowohl Morig als auch Riehn direkt nach dem Start an die vorgesehene Tempovorgabe halten, die geplante Geschwindigkeit während des gesamten Rennens durchlaufen und so persönliche Bestzeiten verbuchen.

Morig absolvierte die Strecke in starken 20:37 Minuten, was den zweiten Platz im Gesamteinlauf der Frauenklasse (Platz eins W14) bedeutete. Damit stellte sie auch einen neuen Kreisrekord auf. Riehn, die hinter Morig in Ziel kam, konnte in sehr starken 21:38 Minuten ihre persönliche Bestzeit um über mehr als zwei Minuten verbessern, belegte so den dritten Platz im Gesamteinlauf (Platz eins W13) und bestätigte ihre gute Entwicklung. Lange, der in der Klasse M60 startete und hier den ersten Platz belegte, überzeugte mit 26:06 Minuten und rundete das hervorragende Ergebnis der LGO-Athleten ab.