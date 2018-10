SV Förste empfängt in der Kreisklasse FC Eisdorf zum Derby

Zum zwölften Spieltag in der 1. Kreisklasse stehen gleich drei Altkreisduelle an, eines davon hat es richtig in sich. Der SV Förste empfängt nämlich den FC Eisdorf zum Derby. Außerdem misst sich der SV Lerbach mit dem SV RW Hörden, in Wulften kommt es zu einem Abstiegskracher, die Eintracht...