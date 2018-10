FC Merkur Hattorf trifft im Derby auf den VfL Herzberg

Am 11. Spieltag in der 1. Kreisklasse Nord stehen sich Rotenberg II und Ebergötzen im Kellerduell bereits am Samstag gegenüber. Zudem empfängt Bad Grund als Tabellenfünfter den Dritten vom FC Seebern. Anpfiff der Partien am Sonntag ist um 14.30 Uhr. SV Rotenberg II - TSV Ebergötzen. Im absoluten...