Die ADAC Rallye Niedersachsen gastiert wieder in Osterode

Am zweiten September-Wochenende, also am Freitag, 7. September, und Samstag, 8. September, veranstaltet der ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt wieder seine ADAC Rallye Niedersachsen mit Start und Ziel in Osterode. Der Veranstalter rechnet mit mehr als 50 Startern aus ganz Europa für die Automobilrallye.

Die Vorbereitungen für den sechsten von acht gemeinsamen Läufen der Deutschen Rallye Meisterschaft (DRM) und des ADAC Rallye Masters laufen seit Wochen auf Hochtouren. Maßgeblich verantwortlich dafür sind die beiden Ausrichter, der Hildesheimer Automobil-Club und der MSC Osterode. Vorjahressieger Dominik Dinkel liegt mit seiner Ko-Pilotin Christina Fürst zur Saisonhalbzeit an der Spitze und hat daher perfekte Voraussetzungen, um auch in Niedersachsen wieder ganz vorne dabei zu sein. An die letztjährige Veranstaltung sollte der Skoda-Fahrer gute Erinnerung haben, schließlich konnte er 2017 bei regnerischem Wetter die ADAC Niedersachsen Rallye in einem heißen Kampf erstmals gewinnen.

Start vor dem Rathaus

Wie im vergangenen Jahr erfolgt der Start am Freitag ab 17.15 Uhr vor dem Rathaus von Osterode – am Kornmagazin dürfen sich Fahrer und Zuschauer auf Rallyefeeling pur freuen, denn alle Fahrer werden dort einzeln vorgestellt. Die fachwerkgeprägte Stadt an der Söse mit rund 25.000 Einwohnern ist seit 2006 traditionell Austragungsort der ADAC Rallye Niedersachsen. Der Veranstalter erwartet ein hochklassiges Starterfeld mit Rallye-Profis und ambitionierten Amateurfahrern.

Auf 13 Wertungsprüfungen mit einer Gesamtlänge von 130 Kilometern fallen rund um Osterode die Entscheidungen. Zusammen mit den Überführungsstrecken sind knapp 365 Kilometer zu absolvieren.

Highlight am Freitag ist die neue Wertungsprüfung Windpark rund um Hattorf, außerdem steht zum Auftakt auch der beliebte Zuschauer-Rundkurs in Ührde auf dem Programm. Hier gehen ab 18 Uhr die Fahrzeuge auf die Strecke.

Zweite Runde rund um Ührde

Am Samstag, 8. September, wird die Wertungsprüfung Ührde ab 17 Uhr nochmals gefahren. Zieleinlauf ist am Samstag, erneut vor der malerischen Kulisse des Kornmagazins, ab 18 Uhr. Der Fernsehsender n-tv wird über die Rallye und den Zieleinlauf berichten. Wieder auf dem Programm steht der Shakedown am Donnerstag ab 17 Uhr, der den Piloten ermöglicht, sich unter WP-Bedingungen auf die ADAC Rallye Niedersachsen einzustimmen.

Die genauen Verläufe der Wertungsprüfungen werden erst kurz vor der Rallye veröffentlicht, ein Blick in den Zeitplan zeigt aber bereits, dass neue Streckenabschnitte auf die Teilnehmer warten. Wie in den Vorjahren ist werden für die Rallye einige Straßen und Verbindungswege gesperrt werden, welche Abschnitte genau betroffen sind, wird im Vorfeld mitgeteilt.

Wie gehabt dient die Bleichestelle als Fahrerlager und Serviceplatz, auch die Rallyeleitung hat hier ihr Quartier. Der Piller-Parkplatz wird als Parc Fermé genutzt, zudem findet hier das sogenannte Regrouping statt. Die technische Abnahme wird im Autohaus Robbin in der Herzberger Straße vorgenommen.

Viele ehrenamtliche Helfer dabei

Rund 350 ehrenamtliche Helfer sind bei der Rallye im Einsatz. Dazu gehören auch viele regionale Unterstützer, wie die Freiwilligen Feuerwehren Elbingerode, Herzberg, Gieboldehausen und Osterode am Harz, das THW Osterode am Harz, das DRK Osterode und die Funkclubs aus Osterode und Umgebung.

„Der Organisationsaufwand für die Rallye ist enorm. Wir freuen uns auf ein tolles Rallyewochenende im Harz, das mit zwei neuen Wertungsprüfungen auch für die Teilnehmer sportliche Herausforderungen bereit hält,“ sagt Rallye-Leiter Jürgen Glaubitz vom ausrichtenden Hildesheimer Automobil-Club.

Die vollständigen Punktestände, News und Hintergrundinformationen zum ADAC Rallye Masters gibt es unter www.adac.de/rallye-masters, zur DRM unter www.adac.de/drm sowie im ADAC Rallye-Hub unter www.adac.de/rallyehub.