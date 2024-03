Berlin. GDL und Bahn haben sich im Arbeitskampf geeinigt. Ein Streitpunkt war die Bezahlung der Zugbegleiter. Das sollen sie nun verdienen.

Monatelang haben die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) und die Deutsche Bahn gestritten. Sechsmal wurde innerhalb von fünf Monaten gestreikt. Im Mittelpunkt stand unter anderem die Bezahlung des Zugpersonals. Die Frage nach dem Geld ist nun geklärt.

Lesen Sie auch: Einigung bei Bahn & GDL – die 35-Stunden-Woche kommt

Und so erbittert GDL-Chef Claus Weselsky mit seinem Gegenüber, Bahn-Personalvorstand Martin Seiler, gestritten hat, verwundert es nicht, dass auch die Lösung nicht ganz einfach ist. Zunächst bekommen alle Mitarbeiter, die in der GDL organisiert sind, eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 2850 Euro. Diese wird in zwei Raten ausgezahlt: 1500 Euro noch im März, weitere 1350 Euro dann voraussichtlich im Mai. Das teilte die Deutsche Bahn mit.

Zudem wird es eine Lohnerhöhung von insgesamt 420 Euro geben, ebenfalls in zwei Schritten. So sollen 210 Euro mehr pro Monat zum 1. August 2024 gezahlt werden, und nochmal 210 Euro zum 1. April 2025.

Wie viel mehr verdienen Bahn-Mitarbeiter nun tatsächlich?

Aber: Am Ende werden nicht alle gleich viel verdienen. „Wer mehr arbeitet, verdient entsprechend mehr“, betont die DB. Ein anderer Knackpunkt der Verhandlungen war nämlich die Absenkung der Wochenarbeitszeit von 40 auf 35 Stunden. Das Zugpersonal darf mit der jetzt erzielten Einigung künftig selbst über die Wochenarbeitszeit entscheiden. Der Korridor geht von 35 bis 40 Stunden.

Lesen Sie auch: Eine Zugbegleiterin erzählt von Hass und Gewalt im Job

Das bedeutet aber auch: Wer sich für mehr Arbeit entscheidet, erhält pro Stunde 2,7 Prozent mehr Lohn. Die Bahn rechnet vor: So würden zum Beispiel Lokführer oder Zugbegleiter in einer 40-Stunden-Woche rund 14 Prozent mehr verdienen als in einer 35-Stunden-Woche.

Deutsche Bahn: Das ist das bisherige Gehalt von Lokführern

Wie viel ein einzelner Lokführer verdient, lässt sich damit nur schwer ausmachen. Unter anderem, weil es auch darauf ankommt, in welcher Gewerkschaft er organisiert ist. Der bisherige Rahmentarifvertrag zwischen GDL und dem Arbeitgeberverband Move sah ein monatliches Grundgehalt von 3127 Euro vor (Angaben jeweils brutto), das mit größerer Berufserfahrung bis auf 3825 Euro ansteigt. Hinzu kommen bei der Deutschen Bahn Zulagen wie Weihnachtsgeld, Sonn- und Feiertagszulagen, Nachtgeld und Prämien. Unterm Strich verspricht die Deutsche Bahn ihrem Fahrpersonal ein Gehalt zwischen 45.000 und 56.000 Euro im Jahr, also rechnerisch rund 3700 bis 4450 Euro im Monat. Das Unternehmen nennt ein Durchschnittsgehalt von 4200 Euro. Verbeamtete Lokführer verdienen etwas mehr.