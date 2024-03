Berlin. Bahnstreiks zu Ostern? Die Gefahr scheint gebannt. Unternehmen und Gewerkschaften verhandeln wieder. Es gibt positive Signale.

Nach monatelangem Streit, nach Warnstreiks und mehreren Auseinandersetzungen vor Gericht stellt die Bahn die Weichen auf Einigung mit der Lokführer-Gewerkschaft GDL. Am Samstag erklärte die Deutsche Bahn, dass beide Seiten wieder die Verhandlungen aufnehmen.

Mehr noch: Der Konzern und die Lokführergewerkschaft GDL seien zuversichtlich, noch in der kommenden Woche eine Einigung zu erzielen, teilte die Bahn mit. Die Gewerkschaft sehe bis dahin von weiteren Streiks ab. Die GDL äußerte sich bislang nicht dazu.

Durchatmen bei Fahrgästen der Deutschen Bahn

„Beide Parteien sind zuversichtlich, in der nächsten Woche ein Ergebnis mitteilen zu können“, teilte die Bahn am Samstag in Berlin mit. Die GDL sehe bis dahin von weiteren Streiks ab. „Zu vielen Themen wurde eine Verständigung erreicht“, hieß es bei der Bahn.

Bereits sechs Mal hat die GDL im Tarifstreit bisher zu Arbeitskämpfen aufgerufen. Zuletzt setzte die Gewerkschaft auf einen sogenannten Wellenstreik, den sie deutlich kurzfristiger als die bisherigen Ausstände ankündigte. Mit der Wiederaufnahme der Verhandlungen verpflichtete sich die GDL nun, für die Dauer der Gespräche auf weitere Streiks zu verzichten.

Die GDL kämpft um höhere Gehälter und weniger Arbeitszeit bei der Bahn. Knackpunkt des Konflikts ist weiter die Forderung, dass Schichtarbeiter künftig für das gleiche Geld nur 35 Stunden statt wie bisher 38 Stunden arbeiten müssen. (fmg)