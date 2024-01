Berlin. Immer größer, immer schwerer: Regierungen sollen weltweit den Verkauf von SUV regulieren. Ein drastischer Vorschlag kommt aus Paris.

Fast jeder zweite Neuwagen ist weltweit ein SUV. Der Trend zum Geländewagen – auch und gerade in der Stadt – ist ungebrochen.

Sie sind groß, schwer, teuer, aufwendig konstruiert, und zumindest mit einem klassischen Verbrennermotor machen sie es schwer, die Klimaziele zu erreichen. Denn diese stoßen nach Angaben der „Internationalen Energie-Agentur“ im Schnitt 20 Prozent mehr Kohlendioxid als Limousinen aus.

Jetzt hat Energie-Agentur-Chef Fatih Birol weltweit dazu aufgerufen, den Trend zu stoppen: nicht zwingend mit Verboten, aber auf jeden Fall mit marktwirtschaftlichen Strafen. Fahrer von SUV sollen verstärkt zur Kasse gebeten werden. Sie sollen höhere Steuern und Parkgebühren zahlen. Der Vorreiter dieser Entwicklung könnte Paris sein.

Bürgerbefragung über drastische Gebühren

In Frankreichs Hauptstadt steht am Sonntag eine Bürgerbefragung an: Die Stadtverwaltung will von den Parisern die Zustimmung dafür, für SUV dreimal so hohe Parkgebühren wie für gewöhnliche Autos zu verlangen. Im Zentrum der Stadt läge die Gebühr dann bei 18 Euro pro Stunde.

Paris ist der Sitz der Energie-Agentur. Ihr Chef Birol wandte sich in der französischen Zeitung „Les Echos“ an die Regierungen. Sie sollen die wachsende Verbreitung von SUV-Fahrzeugen stoppen. Nicht nur mit höheren Steuern oder Abgaben. Der Staat solle Kunden vielmehr vom Kauf abraten.

fmg