Braunschweig. Dazu platzierten die Braunschweiger drei Anleihen am Kapitalmarkt. Das Geld wird für die Finanzierung von reinen E-Autos eingesetzt.

Anleihen des Braunschweiger VW-Finanzdienstleisters VW Financial Services AG sind bei Investoren offenbar beliebt. Insbesondere dann, wenn es sich um sogenannte grüne Anleihen handelt. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, hat es einen Grünen Bond am Kapitalmarkt platziert, der aus drei Anleihen über insgesamt 2,75 Milliarden Euro besteht.

Das Orderbuch, also die Nachfrage für die Anleihen, belief sich nach Unternehmensangaben sogar auf zehn Milliarden Euro – damit überstieg sie das Angebot damit deutlich. Wie die VW-Finanzdienstleitungen mitteilten, war es das bestgefüllte Orderbuch in der Geschichte des Unternehmens. Die Anleger erhalten je nach Laufzeit der Anleihe eine Verzinsung zwischen rund 3,6 Prozent und 4 Prozent.

Eingesetzt werden soll das eingesammelte Geld für Finanzierungsprodukte für rein elektrische Fahrzeuge. Mit diesen Bausteinen – etwa Finanzierung und Leasing – soll der Absatz der E-Fahrzeuge des VW-Konzerns gefördert werden. WeilE-Autos als vergleichsweise umweltfreundlich gelten, können die Anleihen als „grün“ ausgewiesen werden.

Bereits im Herbst hatten die VW-Finanzdienstleistungen einen Grünen Bond über zwei Milliarden Euro auf den Kapitalmarkt gebracht. Nach Unternehmensangaben suchen Investoren gezielt „grüne“ Anlagemöglichkeiten, werde für sie Nachhaltigkeit wichtiger.

Das Begeben von Anleihen ist ein Bestandteil in der Refinanzierungsstrategie des Braunschweiger Unternehmens.