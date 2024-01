Berlin. Zur Miete zu wohnen, wird immer teurer: Besonders Metropolen sind betroffen – und zugleich verschlimmert ein anderer Trend die Lage.

Stockender Neubau und hohe Nachfrage: Mieten und Wohnen wird in Deutschland immer teurer. Vor allem in den deutschen Metropolen sind die Nettokaltmieten im Schnitt stark gestiegen. Das ergibt eine Untersuchung der auf Regionalmarktforschung spezialisierten empirica-Tochter empirica regio. Die Auswertung, die den Zeitraum zwischen 2012 und 2022 beleuchtet, liegt dieser Redaktion vorab vor. Sie zeigt aber auch: Es gibt noch Regionen, in denen die Mietbelastung gefallen ist.