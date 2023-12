Berlin. Auch künftig drohen Krisen und Katastrophen. Wie man sich vorbereitet und wie sich verschiedene Anlageformen in der Krise verhalten.

Klimawandel, Staatspleiten, Kriege – Krisen gibt es viele. Das wird auch in Zukunft kaum anders sein und die Märkte belasten. In Deutschland scheint der Pessimismus im Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung allerdings besonders ausgeprägt. Denn noch immer scheuen viele Deutsche davor zurück, ihr Geld an den Aktienmärkten zu investieren. Zwar stieg die Zahl der Aktionäre in Deutschland 2022 laut einer Auswertung des Deutschen Aktieninstituts auf ein Rekordhoch: Im Schnitt hielten 12,89 Millionen Menschen hierzulande Aktien, Aktienfonds und/oder Indexfonds (ETFs). Im internationalen Vergleich gelten Deutsche jedoch als Aktienmuffel.