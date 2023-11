Los Angeles. Seine Projekte und Investitionen haben Elon Musk zum Milliardär gemacht. Nun setzt er ein Vorhaben um, an dem er schon lange arbeitet.

Burger und Fritten von Elon Musk? Was nach einer fixen Idee klingt, könnte in den USA bald Realität werden. Denn der Tech-Milliardär will dort seinen lange gehegten Plan für ein Fast-Food-Restaurant umsetzen. Womöglich ist das sogar der Start einer neuen Drive-in-Kette?

Lesen Sie auch:Messias-Komplex – Stürzt Elon Musk die Welt ins Unglück?

Die Idee eines eigenen Restaurants treibt den Tesla-Chef bereits seit Jahren um. Schon 2018 schrieb er auf X, damals Twitter (und noch nicht im Eigentum des Milliardärs), dass er eine der Tesla-Supercharger-Stationen in Los Angeles mit einem „oldschool Drive-in“ ausstatten wolle. 2021 ließ er sich einen Namen und ein Logo für den Betrieb schützen – das Tesla-T soll sich darin widerspiegeln. Nun der nächste Schritt: In Hollywood, unmittelbar an der legendären Route 66, soll laut der News-Plattform „Axios“ der erste Spatenstich erfolgt sein.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Der Gedanke, Ladestationen mit Restaurants zu verbinden, scheint zumindest naheliegend. Dass konventionelle Tankstellen an Autobahnen oder Schnellstraßen oft mit Raststätten verbunden sind, ist schließlich bereits gängige Praxis. Musks Gedanke: Warum dieses Konzept nicht auch bei E-Ladestationen umsetzen? Lebensmittelhändler wie Lidl bieten ihren Kundinnen und Kunden mit E-Autos bereits die Möglichkeit, diese während des Einkaufs zu laden.

Restaurant in Hollywood: Musk plant auch Kino mit Tesla-Ladesäulen

Doch die Pläne von Musk gehen noch weiter. Neben dem Restaurant soll auch ein Autokino entstehen – alles im Stil der 1950er Jahre. Möglicherweise als Blaupause für eine große Drive-in-Kette? Denkbar wäre es, denn so könnte Musk an seinen Kundinnen und Kunden nicht nur verdienen, wenn sie einen Tesla kaufen, sondern auch, wenn sie diesen laden.

Bekannt über konkrete Pläne in diese Richtung ist bisher jedoch nichts. Festgelegt sein sollen laut „Axios“ bislang nur Pläne für den Bau. Demnach plant der Tech-Milliardär ein zweistöckiges Restaurant mit zwei Kinosälen und einer Bar auf dem Dach. Umgeben sein soll das Gebäude von 32 Ladestationen. (nfz)

Auch interessant:Empörung nach Tweet – Ist Elon Musk ein Antisemit?