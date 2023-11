Berlin. DGB-Chefin Fahimi prangert Lohndumping und Tarifflucht an. Warum der Trend in Deutschland dem Wohlstand und der Demokratie schaden.

Wer nach Tarif bezahlt wird, darf sich glücklich schätzen. In der Regel erhalten Beschäftigte, die ihr Gehalt nach einem zwischen Arbeitgeber und Gewerkschaften vereinbarten Tarifvertrag bekommen, mehr Geld am Monatsende ausgezahlt als jene, die ihr Einkommen selbst ausgehandelt haben. Zudem haben sie oft mehr Urlaub und Zusatzleistungen. Doch ihre Zahl schrumpft. In Deutschland wird nur noch rund jeder Zweite nach Tarif bezahlt.