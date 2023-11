Wolfenbüttel. Die Flasche kostet 560,56 Euro und wird als Rarität angepriesen. Bei der Vorstellung in Wolfenbüttel wimmelt es von Influencern.

Die Mast Jägermeister SE ist genau für ein Produkt bekannt: den Jägermeister. 56 Kräuter, Alkohol, Wasser, Zucker und ein paar Monate Lagerzeit im Fass, erfunden Anfang der 1930er Jahre in Wolfenbüttel. Inzwischen ist der Likör ein Kultgetränk, das von seiner starken Marke lebt. Und um eine solche Marke am Leben zu erhalten, braucht es Marketing. Der Wolfenbütteler Hersteller hat deswegen am Donnerstag zu einem Event geladen, das seinesgleichen sucht, um dort mit viel Brimborium einen limitierten Premium-Likör vorzustellen. 560,56 Euro pro Flasche, rund 2500 Stück. „Wir wollen die Marke damit aufladen“, sagt Sven Schindler, der bei Jägermeister das globale Markenmanagement verantwortet.