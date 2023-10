Berlin. Die Führungsposition aufteilen? Co-Leadership soll bei vielen Problemen helfen. Zwei Profis erzählen, wie das Modell funktioniert.

Druck, Zeitstress, schwere Entscheidungen – all das kann eine Führungsposition mit sich bringen. Ein anstrengendes Umfeld in einer Arbeitswelt, in der die Work-Life-Balance an Bedeutung gewinnt und der Fachkräftemangel eine stetige Herausforderung ist. Warum nicht einfach den Job teilen? Co-Leadership nennt sich das Modell. Janina Schönitz und Stefanie Junghans haben seit Jahren Erfahrung damit. Sie erklären, wie es bei ihnen funktioniert.