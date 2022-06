Reiseverkehr am Flughafen Hannover-Langenhagen zu Ostern. Die Gewerkschaft Verdi rechnet zum Start der Sommerferien mit Zuständen wie an den Flughäfen in Düsseldorf und Köln-Bonn. Die Bundespolizei erklärte, sie unternehme „große Anstrengungen, um die personelle Situation zu verbessern“.