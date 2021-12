Regionaler Handel: Es gibt keinen klassischen Weihnachtsbummel

Dem Weihnachtsgeschäft in den niedersächsischen Innenstädten droht auch in diesem Jahr eine schwere Corona-Delle. (Symbolfoto)

Auch das zweite Advents-Wochenende hat bei vielen Einzelhändlern in Niedersachsen und unserer Region für Trübsal gesorgt. „Ganz zufrieden war keiner“, sagte Mark Alexander Krack, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Niedersachsen-Bremen, unserer Zeitung am Sonntag. Man merke bereits jetzt die Diskussion um die Einführung von 2G im Einzelhandel.

Die Landesregierung arbeitet derzeit an einer neuen niedersächsischen Corona-Verordnung. Diese soll ab Mitte nächster Woche in Kraft treten und sieht unter anderem vor, dass nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt zu den meisten Läden haben. Davon ausgenommen sind Geschäfte des sogenannten täglichen Bedarfs wie etwa Supermärkte und Drogerien sowie Apotheken.

Händler beklagen Umsatzverluste

„Die Kunden sind verunsichert, welche Regelung gerade gilt“, meinte Krack. So wird 2G im Einzelhandel erst mit der neuen niedersächsischen Landesverordnung in der zweiten Wochenhälfte kommen. Bis dahin können noch alle Kunden unter den bisherigen Regelungen mit Maske und Abstand einkaufen. In den Nachbarbundesländern Bremen und Sachsen-Anhalt gilt die 2G-Regel im Handel ab Montag, 6. Dezember. In Nordrhein-Westfalen beispielsweise galt sie schon ab Samstag, 4. Dezember.

„Bereits heute muss in den Bundesländern, die bereits eine 2G-Regelung für den Handel eingeführt haben, ein Umsatzverlust in den betroffenen Unternehmen von bis zu 35 Prozent festgestellt werden. Im Innenstadthandel sind die Kundenfrequenzen um fast 40 Prozent zurückgegangen“, klagte Josef Sanktjohanser, Präsident des Handelsverbandes Deutschland (HDE), laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) in einem Brief an die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den voraussichtlich nächsten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Die schweren Eingriffe in der umsatzstärksten Zeit des Jahres seien für viele Nicht-Lebensmittelhändler ohne Hilfen nicht zu verkraften.

Klassisches Weihnachtssortiment wie Spielzeug, Schmuck oder Bücher ist gefragt

In den niedersächsischen Städten, in denen Weihnachtsmärkte aufgrund der Pandemie-Situation wieder abgebaut werden mussten, gibt es laut Krack schon jetzt tendenziell weniger Kundenfrequenz als andernorts. Bei den Händlern zeichne sich ein zweigeteiltes Bild. Auf der einen Seite gebe es diejenigen, die das zweite Advents-Wochenende in Anbetracht der Umstände als „eher zufriedenstellend“ bewerten. Auf der anderen Seite seien Händler, bei denen sich die geplanten Einschränkungen schon stark in den Umsätzen widerspiegelten. So sei etwa das Geschäft bei Bekleidungshäusern zurückhaltender gewesen.

Gefragt waren laut Krack an diesem Wochenende die klassischen Weihnachtsgeschenk-Artikel wie etwa Spielwaren, Bücher oder Schmuck. Auch Lebensmittel wie Süßwaren standen angesichts des Nikolaus-Tages im Fokus. Allerdings: Die Pandemie wirkt sich auf die Frequenz und die Umsätze aus. „Der klassische Weihnachtsbummel findet nicht statt“, bewertete Krack das Kundenverhalten. Die Verweilzeiten der Kunden in den Geschäften seien deutlich kürzer und es werde gezielt eingekauft. Angesichts der Pandemie-Situation sei das nachvollziehbar: „Wer keine Sorgen hat, kauft anders ein“, meinte der Handelsverbandssprecher.

Handelsverband fordert weitere Hilfen für die Branche

Ein Profiteur dieser Situation ist nach Einschätzung vieler Experten der Onlinehandel. „Man muss damit rechnen, dass einige Kunden ihr Kaufverhalten anders ausrichten“, sagte Krack mit Blick auf die geplante Einführung von 2G im niedersächsischen Einzelhandel. „Das ist noch einmal ein Riesenschub, um die letzten Kunden, die noch nicht im Internet einkaufen, dem Onlinehandel zuzuführen“, ist der Handelsexperte Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein laut dpa überzeugt.

Der Handelsverband HDE fordert mit Blick auf die Folgen von 2G für den Einzelhandel weitere Hilfen für die Branche. Die von der Bundesregierung angebotenen Überbrückungshilfen seien in der aktuellen Form nicht geeignet, um den Handel zu retten. „Wenn ein Händler erst 30 Prozent Umsatzrückgang nachweisen muss, ist es in vielen Fällen schon zu spät“, schrieb der HDE-Präsident in seinem Brief weiter. Um der Branche zu helfen, müsse die Bundesregelung parallel zur Überbrückungshilfe noch einen Schadensausgleich gewähren. Dieser solle die Schäden abfedern, die durch die Überbrückungshilfe nicht abgedeckt seien.

