In Zwickau baut VW seine E-Modelle auf Basis des E-Antrieb-Baukastens MEB. In den nächsten Jahren sollen neue Plattformen folgen.

Wolfsburg. So will der Autobauer seine Elektro-Strategie absichern. In den nächsten fünf Jahren fließen 46 Milliarden in die E-Mobilität.