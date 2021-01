Salzgitter AG: Mannesmann hat große IT-Probleme

Der Röhrenhersteller Mannesmann, eine Tochter des Stahlkonzerns Salzgitter AG, hat mit IT-Problemen zu kämpfen. Wie eine Sprecherin am Unternehmenssitz in Mülheim an der Ruhr bestätigte, erreichen E-Mails Mannesmann aktuell nicht mehr. Zu weiteren IT-Einschränkungen machte sie keine Angaben und verwies an den Mutterkonzern Salzgitter AG.

Nach Informationen unserer Zeitung sollen die Probleme um Weihnachten herum aufgetreten sein. Ein Sprecher der Salzgitter AG erklärte am Montag: „Es gibt in der Tat eine abgegrenzte IT-Störung bei unserer Konzern-Tochtergesellschaft Mannesmann Precision Tubes GmbH, die auch deren Mailsystem betrifft.“ Man sei dort auf einem guten Weg, das Thema zu lösen. Mannesmann Precision Tubes ist eine von drei stahlrohrproduzierenden Mannesmann-Gesellschaften, die zu dem großen Geschäftsbereich „Mannesmann“ in der Salzgitter AG zusammengefasst sind.

Weitere IT-Schwierigkeiten

Offenbar ist auch die KHS-Gruppe, ein Hersteller von Getränkeabfüll- und -verpackungsanlagen, der ebenfalls zum Salzgitter-Konzern gehört, von IT-Schwierigkeiten betroffen. Das bestätigte ein Mitarbeiter einer KHS-Info-Hotline. Genauere Angaben konnte er nicht machen. Die Salzgitter AG äußerte sich auf Anfrage dazu nicht. Unklar ist, ob Teile des Salzgitter-Konzerns möglicherweise Opfer eines Hackerangriffs wurden.

Funke und Aida gehackt

Erst vor kurzem, in der Nacht zum 22. Dezember, wurde die Funke Mediengruppe, zu der auch diese Zeitung gehört, von Cyber-Kriminellen gehackt. Bundesweit sind seitdem mehrere Systeme nicht einsatzbereit, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Mit Aida ist zudem jüngst eine Kreuzfahrtreederei möglicherweise Opfer eines Hackerangriffs geworden. Wegen „IT-technischer Einschränkungen“ musste das Unternehmen alle Kanaren-Kreuzfahrten bis Mitte Januar absagen. Auch dort ermitteln Staatsanwälte.

Lesen Sie mehr: