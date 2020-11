Gründerwoche Deutschland und „Barcamp – women only“ startet

Vom 16. bis zum 20. November findet wieder die Gründerwoche Deutschland statt. Gründungsinteressierte können dann kostenfrei Seminare und Beratungen der Gründungsberatung „Mobil“ nutzen. Bereits im Frühjahr stellte die die Gründungsberatung einen Großteil ihrer Seminare auf ein zusätzliches, digitales Format um, um unabhängig vom Infektionsgeschehen zu sein. Dank dieser Vorarbeit müssen die kostenfreien Seminare im Rahmen der Gründerwoche nicht entfallen, sondern werden als Webinar angeboten. Die Beratungen sind entweder telefonisch oder digital über Videotelefonie möglich.

Auch das in Kooperation mit der Koordinierungsstelle Frauenförderung in der privaten Wirtschaft der Stadt Göttingen organisierte „Barcamp – women only“ wird ins Internet verlegt. Es richtet sich speziell an Frauen, die interessiert sind, ihr eigenes Unternehmen zu gründen oder bereits erfolgreiche Unternehmerin sind.

Workshops auch digital

Rückenstärkung, zusätzliches Wissen und Impulse erhalten gründungsinteressierte Frauen am 19. November von 9 bis 13 Uhr beim „Barcamp — women only“. Bereits zum zweiten Mal organisieren die Experten der Gründungsberatung Mobil der BFGoe und der Koordinierungsstelle Frauenförderung in der privaten Wirtschaft der Stadt Göttingen dieses Veranstaltungsformat, das Gelegenheit zum Wissensaustausch und Netzwerken bietet, aber auch Antworten auf konkrete Fragen liefert. Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens wird das Barcamp nicht wie geplant in der Musa stattfinden, sondern digital.

Die Teilnehmerinnen des Barcamps werden in drei Gruppen eingeteilt und können dann nacheinander die drei Workshops „Customer Journey“, „Kennzahlen“ und „Damit‘s läuft!“ besuchen. Etablierte Unternehmerinnen übernehmen die Moderationen.

Weitere Informationen und Anmeldung sind unter www.bfgoe.de/angebote/gruendungsberatung/ oder mobil@goettingen.de möglich.

Wissen, Impulse, Networking

Als Regionalpartner der Global Entrepreneurship Week (GEW) bietet die Gründungsberatung MOBIL der BFGoe im Rahmen der Gründerwoche Deutschland vom 16. bis 20. November zudem wieder kostenfreie Seminare und Beratungen. Die Veranstaltungen sind unabhängig vom Stadium der Unternehmensgründung und liefern nützliche Informationen zu unterschiedlichen Aspekten der Unternehmensgründung und Selbstständigkeit, wie zum Beispiel digitales Netzwerken und kreative Geschäftsideen.

Den Start bildet ein offener Beratungstag am Montag, 16. November. In 45-minütigen Einzelgesprächen gehen Berater der Gründungsberatung Mobil auf individuelle Gründungsideen ein und beantworten erste Fragen. Die Beratungen können digital oder telefonisch wahrgenommen werden. Anmeldungen werden unter Telefon 0551/4003230 entgegengenommen.

Ab 17 Uhr können sich selbstständige Unternehmer bei einem „Get together — Alumni“ mit Gleichgesinnten austauschen und im Anschluss an einen Impulsvortrag von Christoph Wichmann („Team Vertrex“) über Strategien zur Digitalisierung und deren Auswirkungen diskutieren. Aufgrund des Infektionsgeschehens findet auch das „Get together — Alumni“ digital statt.

Das vollständige Seminarprogramm der Gründerwoche ist abrufbar unter www.bfgoe.de/angebote/gruendungsberatung.