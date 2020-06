Achtung Unwetter: Regenwasser kann Automotoren schädigen

Das Tief „Juliane“ hat am vorvergangenen Wochenende weite Teile unserer Region getroffen. In Folge starker Regenfälle kam es dabei unter anderem zu zahlreichen überfluteten Straßen sowie vollgelaufenen Kellern und Tiefgaragen – wir berichteten.

Auch die Einsatzkräfte hielt „Juliane“ in Atem. Nach Angaben der dortigen Feuerwehr-Leitstelle war insbesondere Wolfsburger stark betroffen. Auf der zentralen Heinrich-Nordhoff-Straße stand das Regenwasser zeitweise bis zu 30 Zentimeter hoch, Autos konnten sich nur langsam vortasten. Andernorts, etwa in Sandkamp oder Vorsfelde, sah die Lage ähnlich aus.

Nach Tief „Juliane“: Wolfsburg Autowerkstätten berichten nur von wenigen Wasserschäden

Solche Bilder boten sich im Wolfsburger Stadtteil Sandkamp unweit des VW-Werks. Foto: Privat

Zumindest die Mehrheit der Wolfsburger Autofahrern wusste aber offenbar zu vermeiden, sich auf die überspülten Straßen der VW-Stadt zu begeben und somit wasserbedingte Fahrzeugschäden zu riskieren. Dies lässt zumindest die Rückmeldung der ortsansässigen Kfz-Reparateure vermuten: Unter anderem bei der Autowerkstatt Sievers aus dem Ortsteil Mörse heißt es auf Nachfrage unserer Zeitung, dass dort „keine unwetterbedingten Notfälle“ zur Reparatur abgegeben worden seien.

Immerhin fünf solcher Fälle hat die Werkstatt des Autohauses Wolfsburg in der vergangenen Woche aufgenommen. „Hier handelt es sich um Fahrzeuge, die in einer überfluteten Tiefgarage gestanden haben“, erklärt Sprecher Christian Roth. Vom Wasser beschädigt worden seien Teile der Innenausstattung und Steuerelemente für die Sitzbedienung. Um etwaige Motorschäden gehe es in diesem Fall nicht – „dafür stand das Wasser hier nicht hoch genug“, so Roth.

ADAC-Experte: Gefahr für Motor erst ab Wasserstand von mindestens 50 Zentimetern

Wirklich gefährlich für die Autotechnik werde es in der Regel erst bei Wasserständen von über 50 Zentimetern, erklärt Norbert Burgdorf vom Allgemeinen Deutschen Automobilclub (ADAC) Niedersachsen/Sachsen-Anhalt. Wenn dann Wasser in den Ansaugtrakt des Fahrzeuges gelange, bestehe die Gefahr eines Motorschadens, auch „Wasserschlag“ genannt.

Burgdorf: „Sollte das Wasser tatsächlich so hoch auf den Straßen stehen, ist jede unnötige Autofahrt zu vermeiden.“ Falls es nicht anders gehe, sei aber in jedem Fall auf umsichtige Fahrweise und Vermeidung offensichtlicher Gefahrenbereiche zu achten. Eine größeres Risiko, so Autohaus-Sprecher Christian Roth, bestehe jedoch für geparkte Wagen, da das Wasser beim Fahren besser „verdrängt“ und durch Dichtungen abgehalten werde.

Achtung: Versicherungen können bei Fahrlässigkeit die Leistung verweigern

Und wie steht es um den Versicherungsschutz? „Bei abgestellten Fahrzeugen sind Überschwemmungsschäden durch die Teilkasko gedeckt“, weiß ADAC-Experte Norbert Burgdorf. Die Versicherung könne die Leistung jedoch verweigern, wenn das betroffene Vehikel trotz bestehender Möglichkeit nicht rechtzeitig aus dem Gefahrengebiet gefahren wurde.

Bei Wasserschäden während der Fahrt „kommt es darauf an, ob der Fahrer Kenntnis von der überfluteten Straße hatte und er diese bewusst genutzt hat“, erklärt wiederum Stefan Voges von Volkswagen Financial Services. In diesem Fall greife der Versicherungsschutz wegen Fahrlässigkeit häufig nicht. Bei „plötzlich auftretenden“ Unwettern gelte dies nicht.

