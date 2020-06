VW legt Termin für nächsten Sommerurlaub fest

Gäbe es Corona nicht, dann wären die meisten VW-Mitarbeiter am Montag wohl besonders motiviert ins Werk gekommen. Denn eigentlich sollte am vergangenen Samstag das große Familienfest auf dem Fabrikgelände stattfinden. Es musste abgesagt werden – wie das Sommerfest der IG Metall. Beide Dankeschön-Partys sollten die Belegschaften auf die Werkferien einstimmen. Stattdessen herrscht weiterhin viel Unsicherheit hinsichtlich der Frage, wie es kurzfristig weitergeht. In einem anderen Punkt herrscht hingegen bereits jetzt Klarheit. Der Betriebsrat wird in seiner Sitzung am Dienstag wahrscheinlich zustimmen, dass der Sommerurlaub 2021 vom 2. bis 20. August terminiert wird.

Der Krisenstab berät über Phase 3

Der Krisenstab berät derzeit intensiv über ein Problem, das deutlich akuter ist. Es geht darum, ob und wann Phase 3 des Wiederanlaufs bei Volkswagen eingeläutet wird. Davon hängt auch ab, ob das Unternehmen auch im Juli Kurzarbeit beantragen wird. An den grundsätzlichen Problemen hat sich nichts geändert. Weder ist die Coronapandemie eingedämmt noch zieht die Nachfrage nach Neuwagen an.

Weitere Lockerungen sind wahrscheinlich

Auf der Arbeitsebene hat Volkswagen die Herausforderungen der Arbeit in der Büros und die Industrieproduktion unter dem Gebot der Ansteckungsvermeidung gut gemeistert. Weitere Lockerungen für die Mitarbeiter sind wahrscheinlich. So könnte die Heimarbeit reduziert werden, die Regelungen für Dienstreisen könnten gelockert werden und auch Risikopatienten wieder an sichere Arbeitsplätze zurückkehren. Die Details werden momentan noch abgestimmt. Nach der Rückkehr aus dem Urlaub Mitte August würden zumindest organisatorisch dann wohl wieder normale Verhältnisse herrschen. Das alleine reicht indes nicht. Der Absatzmarkt für Neuwagen müsste sich deutlich beleben, um die Auslastung vor allem im Stammwerk zu verbessern.