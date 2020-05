Es kann nicht sein, dass die Verwalter künftig etwas beschließen, das die Wohnungseigentümer gar nicht wollen, etwa Kredite.

Wilhelm Hirthe, Vorsitzender einer Vechelder Wohnungseigentümer-Gemeinschaft mit 40 Mitgliedern

Dazu recherchierte Christina Lohner

1951 erlassen, sollte das Wohnungseigentumsgesetz unter anderem mehr Menschen ein Eigenheim ermöglichen. Seit zwei Jahren wird um eine Reform des Gesetzes gerungen, nun will die Bundesregierung diese schnell umsetzen, hat ihren Entwurf dafür als eilbedürftig eingestuft. Denn auch der Einbau von Lademöglichkeiten für Elektro-Autos soll erleichtert werden. Außerdem sollen energetische Sanierungen beschleunigt werden, um die Klimaziele zu erreichen. Der Verbraucherschutz-Verein „Wohnen im Eigentum“ (WIE) fürchtet dagegen um den Einfluss von Wohnungseigentümern.

Unser Leser ist ebenfalls WIE-Mitglied und sorgt sich, dass die Gesetzesreform im Schatten der Corona-Krise durchgepeitscht werden solle. Dabei gebe es rund 10 Millionen Eigentumswohnungen – etwa die Hälfte wird laut dem Verband von den Eigentümern selbst bewohnt, der Rest vermietet.

Durch die Reform sollen Eigentümer mehrere Ansprüche erhalten: dass auf ihre Kosten eine E-Lademöglichkeit eingebaut wird, das Eigenheim barrierefrei umgebaut wird sowie auf Maßnahmen zum Glasfaseranschluss und zum Schutz vor Einbrechern. Auch Mietern sollen diese Ansprüche zustehen. Beschlüsse zu Baumaßnahmen sollen vereinfacht werden. Die Verwaltung des Gemeinschaftseigentums soll effizienter werden, das Streitpotenzial reduziert. WIE befürchtet jedoch teils genau das Gegenteil.

Die Befürchtungen der Eigentümer

Zum einen wären da die Beschlüsse für Baumaßnahmen, wie WIE-Vorständin Gabriele Heinrich unserer Zeitung erläuterte. Wohnungseigentümer könnten grundsätzlich nur über das Innere der Wohnung allein bestimmen, alles andere in Mehrfamilienhäusern – wie Dach, Außenwände, aber etwa auch Balkone oder Fenster – sei Gemeinschaftseigentum. Über Maßnahmen am Gemeinschaftseigentum und deren Kostenverteilung entscheide die Eigentümer-Versammlung, zum Beispiel bei einer energetischen Sanierung. Bisher sei für die meisten Beschlüsse die einfache Mehrheit der Eigentümer nötig; bei bestimmten Baumaßnahmen, etwa beim Anbau eines Außenfahrstuhls an der Fassade, müssten aber alle Eigentümer zustimmen.

Künftig solle laut dem Gesetzentwurf immer eine Mehrheit genügen, kritisiert Heinrich. Und die Kosten für bestimmte Maßnahmen, wie einen Aufzug oder eine Ladestation für E-Autos, sollten sich in Zukunft nur die teilen, die sie haben wollen. Das Problem: „Manche Eigentümer könnten sich zurückhalten, obwohl sie etwas nutzen wollen – die Kosten hätten dann andere.“ Der Verband fürchtet hier Streitigkeiten unter den Eigentümern und neue Risiken. Hinzu komme, dass Eigentümer-Versammlungen künftig immer beschlussfähig sein sollten, egal wie viele Eigentümer teilnehmen. Auch das sieht der Verband kritisch.

Zum anderen fürchten Eigentümer, dass in Zukunft die Verwalter des Gemeinschaftseigentums zu viel Macht erhalten – was zu höheren Kosten führen könnte. Der Verwalter solle eine unbeschränkte Vertretungsmacht für zum Beispiel alle Verträge, Aufträge oder Kredite erhalten, monierte Heinrich. „Die wären dann bindend, egal ob ein Beschluss der Eigentümer vorliegt.“

Bisher habe sich die Eigentümer-Gemeinschaft bei gravierenden Entscheidungen dagegenstellen können, wenn ein nötiger Beschluss nicht eingeholt wurde. In Zukunft wäre hier nur noch eine Klage im Nachhinein möglich. „Wir gehen davon aus, dass die meisten Verwalter redlich handeln“, so die WIE-Vorständin. „Aber eben nicht alle, und manchmal will ein Verwalter vielleicht schnell etwas machen lassen und beauftragt dann einfach einen Handwerker, den er kennt.“

„Strukturen ermöglichen Vetternwirtschaft bis zur Korruption“

Die geplanten Strukturen könnten Vetternwirtschaft bis hin zur Korruption ermöglichen, wenn ein Verwalter beispielsweise eine Tochterfirma betreibe, die er mit Aufträgen betraut. Und auch wenn sich ein Verwalter aus Zeit- oder Kapazitätsgründen einfach nur weniger Mühe bei der Wahl eines Auftragnehmers gebe, könnte es teurer werden für die Eigentümer. „Ein Verwalter handelt eben nicht im eigenen Interesse und auf eigene Kosten, sondern macht das beruflich – in der Regel für viele Eigentümer-Gemeinschaften, die größeren Verwaltungen für manchmal 80 oder sogar 100“, sagte Heinrich.

Der Verwalter könnte zwar abberufen werden, aber ein Fehlverhalten müsse erst einmal bemerkt werden. „Die Kontrollstrukturen reichen nicht aus“, findet die WIE-Chefin. Zwar gebe es die Möglichkeit eines Verwaltungsbeirats aus Eigentümern, doch sei viel zu wenig geregelt, was dieser neben der Prüfung der Jahres-Abrechnung alles kontrollieren dürfe. „Eingreifen darf er gar nicht.“ Darüber hinaus fehle eine klare Regelung, welche Entscheidungen der Verwalter ohne die Eigentümer treffen darf. Bisher habe dies kleinere, laufende und immer wiederkehrende Maßnahmen betroffen. „Auch das wird zu Streitigkeiten und Gerichtsverfahren führen“, prophezeit Heinrich – mit dem Verwalter und unter den Eigentümern.

Verwalter: Mehr Verbraucherschutz und effizientere Verwaltung

Der Verband der Immobilienverwalter (VDIV) Niedersachsen/Bremen dagegen hält die geplante Reform für eine „praktikable Mischung aus mehr Verbraucherschutz, der Schaffung einer effektiveren Verwaltung und der Klarstellung bisheriger rechtlicher Probleme“, wie dessen Vorsitzender Andre Jahns auf Anfrage erklärte. Denn das Heft des Handelns liege weiterhin bei den Eigentümern: „Diese können die Befugnisse des Verwalters jederzeit durch Beschluss erweitern oder verringern.“ Wenn der Verwalter gegen seine Pflichten verstößt, sei er schadensersatzpflichtig. Außerdem könne dieser künftig jederzeit abberufen werden – „nicht erst, wie es derzeit der Regelfall ist, nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes“. Jahns zeigte sich überzeugt, die neuen Regeln würden dazu führen, „dass die professionellen Verwalter verantwortungsbewusst mit den Rechten und Pflichten umgehen“.

Auch dem VDIV fehlt in dem Gesetzentwurf allerdings etwas: „Für die Tätigkeit als Verwalter ist derzeit keine besondere fachliche Qualifikation erforderlich“, erklärte Jahns. Der Verband fordere, dass die Verwalter einen sogenannten Sachkundenachweis erbringen müssen, bevor sie am Markt tätig sein dürfen.

Bundestagsabgeordnete wollen nachschärfen

Das verlangten in der ersten Bundestagsdebatte Anfang des Monats auch Parlamentarier von CDU/CSU, FDP und Grünen. Jan-Marco Luczak (Union) sagte zudem, der Einfluss von Eigentümern müsse gesichert bleiben. Hoffnung machte Eigentümern auch Johannes Fechner (SPD): „Wir wollen nicht, dass die Wohnungseigentümer an Einfluss verlieren und am Ende die Kosten zu tragen haben.“ Sebastian Steineke (Union) kündigte an, über die Kompetenzen der Verwalter werde noch geredet werden, ebenso über die Rechte des Verwaltungsbeirats. Katharina Willkomm (FDP) forderte Nachbesserungen bei Mehrheitsentscheidungen.

Auf Beschluss der Justizminister-Konferenz hatte eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe Empfehlungen für die Reform erarbeitet. Auf dieser Basis prüfte die Bundesregierung das Gesetz. WIE kann die plötzliche Eile nicht nachvollziehen. Noch vor dem Bundesrat beriet der Bundestag in erster Lesung über den Entwurf. Am kommenden Mittwoch soll der Rechtsausschuss des Parlaments darüber beraten. Ein Sprecher des Bundesjustizministeriums erklärte die Eilbedürftigkeit gegenüber unserer Zeitung damit, dass unter anderem der Sanierungsstau schnell beseitigt werden solle – im Sinne der Wohnungseigentümer. Außerdem sollten sich Eigentümer und Verwalter auf die üblicherweise zu Jahresbeginn stattfindenden Eigentümer-Versammlungen vorbereiten können.