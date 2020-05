Salzgitter AG dementiert Fusionsgerüchte

Foto: Bernward Comes

Gerüchte über einen Zusammenschluss in der Stahlbranche gibt es schon länger. Sie betreffen vor allem eine Fusion von Platzhirsch Thyssenkrupp mit der Salzgitter AG, zweitgrößter Stahlbauer in Deutschland. Die „Wirtschaftswoche“ berichtet nun von wochenlangen Verhandlungen zwischen der Vorstandschefin aus Essen, Martina Merz, und Salzgitter-AG-Vorsitzendem Heinz Jörg Fuhrmann über eine „Allianz“. In einer Mitteilung dementiert dieser jedoch, Verhandlungen zu führen. „Frau Merz und Herr Prof. Fuhrmann kannten und schätzten sich bereits persönlich, bevor Frau Merz Vorstandsvorsitzende der ThyssenKrupp AG wurde. Insofern ist es wenig verwunderlich, dass beide miteinander sprechen“, erklärte der Konzern. Zwischen den Unternehmen gebe es keine Verhandlungen.

„Die Salzgitter AG blickt auf eine über zwei Jahrzehnte währende Erfolgsgeschichte ihrer Eigenständigkeit“, so Fuhrmann. Das schließe jedoch nicht aus, Konzepten zur Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen aufgeschlossen gegenüberzustehen – „wenn sie geeignet sind, auch uns perspektivische Vorteile zu bieten“. Die wirtschaftliche Lage des Konzerns sei alles andere als bedrohlich. Davon zeugte etwa die Eigenkapitalquote mit 35 Prozent. Die Politik müsse allerdings Rahmenbedingungen setzen, damit sich die Wirtschaft positiv entwickele. „In puncto Stahl ist hier einiges vonnöten“, erklärte Fuhrmann. Unter anderem etwa effektive Maßnahmen zur Umsetzung der Branchen-Dekarbonisierung zu implementieren. Mit dem Projekt Salcos, mit dem nahezu CO 2 -freier Stahl produziert werden soll, sieht sich der Salzgitteraner Stahlhersteller in der Vorreiterrolle.