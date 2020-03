Wie hoch wird der Bonus für die VW-Mitarbeiter?

Wonnemonat März! März? Ja, denn auf den März freuen sich alle Tarifmitarbeiter der Marke Volkswagen in Deutschland. Der Grund: Bald schon wird deren Ergebnisbeteiligung für die beiden vergangenen Geschäftsjahre bekanntgegeben. Angesichts der starken Geschäftszahlen für 2019 könnte die Bonus-Eintrübung im Gefolge des Abgasskandals von 2015 endgültig der Vergangenheit angehören.

Bereits im Vorjahr gab es mit 4750 Euro einen 16-prozentigen Anstieg zu 2018. Der Betriebsrat freute sich über „die höchste Summe seit 2015“ und wertete das zusammen mit dem Personalmanagement als Würdigung einer großen Teamleistung. Tatsächlich haben die VW-Beschäftigten trotz der überaus unruhigen Transformationszeiten, trotz harter Spar- und Effizienzprogramme sowie Personalabbaus den Laden am Laufen gehalten. Volkswagen hat sich trotz der hohen Strafzahlungen und des rauen internationalen Umfeldes im Kerngeschäft sehr gut behauptet. Geringer als im Vorjahr wird der Mitarbeiter-Bonus für die deutschen Tarifmitarbeiter garantiert nicht ausfallen.

Konzern-Kennzahlen sprechen für hohen Bonus

Dafür sprechen auch die gerade vorgestellten Konzern-Kennzahlen für 2019. „Der Volkswagen-Konzern hat das Geschäftsjahr 2019 erfolgreich abgeschlossen“, hieß es in einer Medienmitteilung von Ende Februar. Konzern und Marke erläutern die Zahlen auf sogenannten Jahrespressekonferenzen am 17. und 18. März im Wolfsburger Markenhochhaus. Die Details für den Konzern sind durchweg positiv. Die Umsatzerlöse wurden um 16,8 Milliarden Euro auf 252,6 Milliarden Euro gesteigert, das Operative Ergebnis vor Sondereinflüssen stieg auf 19,3 (17,1) Milliarden Euro. Die Operative Umsatzrendite vor Sondereinflüssen lag mit 7,6 (7,3) Prozent leicht oberhalb des für das Jahr 2019 prognostizierten Zielkorridors. Das Operative Ergebnis legte ebenfalls zu auf 17 (13,9) Milliarden Euro.

2017 stürzte der Bonus durch den Dieselskandal ab

Finanziell sei der Konzern „robust aufgestellt“, bilanzierte Konzern-Finanz- und IT-Vorstand Frank Witter. Was für den Mehrmarkenkonzern gilt, das dürfte wohl auch auf die Kernmarke VW zutreffen. Ende vergangenen Jahres hatte der für das operative VW-Geschäft zuständige Ralf Brandstätter bereits von einem „wesentlich verbesserten Betriebsergebnis“ gesprochen. Wesentlicher Erfolgsfaktor ist die anhaltend hohe Nachfrage der Kunden nach SUV. Zu dieser Fahrzeugklasse zählt auch der Tiguan, der in Wolfsburg gebaut wird. Die per Tarifvertrag gesicherte Ergebnisbeteiligung gewährt den Beschäftigten einen jährlichen Anteil der Gewinne bei der Kernmarke Volkswagen Pkw und Volkswagen Nutzfahrzeuge. Höchststände erreichte der Bonus in den Jahren 2012 und 2013 mit 7500 und 7200 Euro. Nach „Dieselgate“ rauschte der Bonus bis auf 2905 Euro in den Keller (2017).

Einen Abschlag auf den Bonus haben die Mitarbeiter schon im Herbst bekommen. Der Rest wird dann im wahren Wonnemonat Mai ausbezahlt.

