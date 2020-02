Thema: Digitalisierung auf Bauernhöfen

Bereits zum siebten Mal hatte die Volksbank im Harz zum Agrar-Dialog in die Osteroder Hauptstelle eingeladen. Diese Zusammenkunft findet alle zwei Jahre statt und wird von den Landwirten gut angenommen. So konnte Norbert Gössling, Vorstandsmitglied der Volksbank im Harz, auch in diesem Jahr viele Gäste begrüßen: „Wir als Volksbank möchten dafür sorgen, dass Sie bei uns Input für sich und Ihre Betriebe bekommen. Ein funktionierendes Netzwerk ist wichtig, unser Angebot ist ein bewährtes Format des Dialogs.“

Die Digitalisierung macht auch vor den Höfen nicht halt. Deshalb habe man mit Prof. Dr.-Ing. Frank Beneke und Andreas Heckmann (M. Sc.) zwei Experten der Universität Göttingen eingeladen, die beide in der Abteilung Agrartechnik tätig sind. Sie referierten über die Digitalisierung in der Landwirtschaft und welche Auswirkungen sich auf den Pflanzenbau ergeben.

Laut Professor Beneke betrifft die Digitalisierung unter anderem Fragen der Innovation und Problemlösung. Die Aufgaben im Pflanzenbau seien gleich geblieben, die Werkzeuge hätten sich aber im Laufe der Zeit verändert. Die Technik könne bei der Bewältigung ganz neuer Herausforderungen – Stichwort Klima- und Umweltschutz oder Versorgung der wachsenden Weltbevölkerung – als Erfolgsfaktor fungieren, wenn sie bestimmte Kriterien erfülle. So müssten sie beispielsweise Probleme oder Aufgaben lösen, zusätzlichen Nutzen stiften, Potenziale erschließen und vor allem wirtschaftlich sein.

„Ohne Zweifel ist die Digitalisierung als ein Megatrend anzusehen, der langfristige Entwicklungen mit sich bringt und für alle Bereiche von Gesellschaft und Wirtschaft prägend sein wird“, stellte Prof. Beneke fest. Fazit sei, dass die Digitalisierung zunehmen werde. In diesem Zusammenhang wurde die „Landwirtschaft 4.0“ vorgestellt, die eine digitale Vernetzung entlang der gesamten Wertschöpfungskette mit sich bringen wird.

Um das Thema Digitalisierung auf die Bankebene zu bringen, gab es einen Überblick zum Online-Banking. Unter anderem wurde eine digitale Lösung für die Buchhaltung und Finanzen vorgestellt. Informationen zur afrikanischen Schweinepest setzten den Schlusspunkt.

Bei einem gemeinsamen Essen bestand die Möglichkeit, die gehörten Themen zu vertiefen.