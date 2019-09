Musterfeststellungsklage gegen VW

Michael Schulte (l-r), Michael Neef und Melanie Schormann, Richter am Oberlandesgericht stehen vor Beginn der mündlichen Verhandlung zur Musterfeststellungsklage des Bundesverbands der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände gegen VW in der Stadthalle. Gut vier Jahre nach dem Auffliegen des Dieselskandals beginnt der Prozess zwischen klagenden Kunden und dem Volkswagen-Konzern. Dabei wird das neue Instrument der Musterfeststellungsklage angewandt, in diesem Fall ziehen Verbraucherschützer stellvertretend für einzelne Betroffene vor Gericht. Rund 430 000 Autokäufer schlossen sich der Klage an.

Foto: Hauke-Christian Dittrich / dpa