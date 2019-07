Urabstimmung: Bei Eurowings und Germanwings drohen Streiks

Berlin. Die Gewerkschaft Ufo will Germanwings- und Eurowings-Flugbegleiter zur Urabstimmung aufrufen. Es droht ein unbefristeter Streik.

Die Unabhängige Flugbegleiter-Organisation (Ufo), Gewerkschaft für Flugbegleiter, will ihre Mitglieder bei Germanwings und Eurowings zur Urabstimmung über einen unbefristeten Streik aufrufen. Wie die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet. will die Gewerkschaft den Termin für die Urabstimmung am Freitag bekannt geben.

Die Urabstimmungen sollen zwar noch im Juli eingeleitet werden. Die Gewerkschaft wolle den Beschäftigten aber wahrscheinlich längere Fristen von bis zu vier Wochen für die Entscheidung über einen Arbeitskampf einräumen, sagte der stellvertretende Ufo-Vorsitzende Daniel Flohr der Deutschen Presse-Agentur. Damit ist ein Streik der Flugbegleiter vor September nahezu ausgeschlossen.

Lufthansa erkennt Ufo-Vorstand nicht an

Noch weiter entfernt sind Streiks bei der Muttergesellschaft Lufthansa. Hier hat das Unternehmen bislang noch nicht einmal die Kündigung der alten Tarifverträge anerkannt, weil sie den Rumpfvorstand der Ufo für nicht vertretungsberechtigt hält. Auch hat die Gewerkschaft bislang keine Tarifforderungen gestellt, wie beide Seiten bestätigen.

Selbst nach einer wirksamen Kündigung müsste zunächst ein zwischen beiden Seiten vereinbartes Schlichtungsverfahren scheitern, bevor zu begrenzten Streiks aufgerufen werden könnte. Lufthansa und Eurowings verlangen von der Ufo die satzungsgemäße Berufung ihres Vorstands als Voraussetzung für weitere Gespräche. (dpa/moi)

