Drohnen halten Einzug in Logistik-Alltag

Apps und Drohnen im Dienste der Lagerlogistik? Was man sich vor einigen Jahren noch am ehesten in einem Science-Fiction-Film hätte vorstellen können, ist längst gelebte Praxis.

Das hat der dritte Lagerlogistik-Workshop in Osterode der Obermann Unternehmensgruppe eindrucksvoll bewiesen. Oder vielmehr die Experten, die die rund 20 Workshop-Teilnehmer aus den Bereichen Produktion, Logistik und IT ausführlich über den Nutzen von Apps und Drohnen innerhalb der Branche informiert haben.

Bestandserfassung in luftiger Höhe

Nach der Begrüßung durch den Obermann-Geschäftsführer Heiko Andreas Helmke (Operations), stellte CEO & Co-Founder der doks. Innovation GmbH, Benjamin Federmann, sein Unternehmen vor. Am Hauptsitz in Kassel entwickelt das Team hinter doks. Innovation Lösungen für Logistik- und Industrieunternehmen, die zur Automatisierung und Digitalisierung von Lager- und Bestandserfassungsprozessen beitragen.

Ausgestattet mit intelligenten Multisensoren können mithilfe von Drohnen beispielsweise Waren lokalisiert und Lagerprozesse in Echtzeit überwacht werden. Dabei werden unter anderem wertvolle Informationen über Temperatur, Verpackungs- und Palettenqualität sowie eventuelle Beschädigungen der Waren übermittelt. Das Unternehmen bietet derzeit drei innovative Produkte bzw. Lösungen an, durch die Drohnen sinnvoll in den Logistik-Alltag integriert werden.

Sie dienen wie oben beschrieben unter anderem der automatisierten Bestandsverwaltung in Palettenregallagerbereichen, können für Inventur- und Volumenberechnungsprozesse in Produktionsanlagen und Logistikbereichen im Freien genutzt werden oder stellen den nahtlosen und sicheren Transport von Gütern durch die Luft sicher. Wie der Einsatz solcher Drohnen live in der Praxis aussieht, hat Benjamin Federmann nach seinem Vortrag in der Obermann-Lagerhalle demonstriert. Im Anschluss durften die Teilnehmer die von Obermann bereitgestellten Drohnen selbst steuern und testen.

Zeit und Ressourcen schonen

Wie vielfältig die Einsatzmöglichkeiten von Apps im Logistikalltag sind, erklärte Fabian Müller, Sales Consultant von smapOne. Das Unternehmen aus Hannover bietet ein App-Baukastensystem, das von der Obermann Unternehmensgruppe bereits seit mehr als einem Jahr erfolgreich genutzt wird. Wo vorher Checklisten für die regelmäßige Verladedokumentation händisch ausgefüllt, abgeheftet, eingescannt und weiterverarbeitet werden mussten, dokumentieren die Mitarbeiter heute ihre Arbeit ganz einfach mit dem Smartphone selbst. Das erhöht die Prozessqualität und spart Kosten.

Die Daten werden in einer Datenbank abgespeichert und können über Excel ausgelesen, zusammengefasst und überprüft werden. „Dadurch fallen viele aufwendige Zwischenschritte weg. Bei bis zu 50 Verladungen pro Kunde am Tag ist das nicht nur wertvolle Zeit, die wir an anderer Stelle sinnvoll einplanen können. Auch Ressourcen werden durch den geringeren Papierverbrauch geschont“, erklärt Heiko Andreas Helmke. Mittlerweile nutzt Obermann über 30 App-Anwendungen aus dem smapOne-Baukasten für die unterschiedlichsten Bereiche wie Palettenbestände, Inventuren, Wareneingänge, Prüfberichte und vieles mehr. Um den Workshop-Teilnehmern die Vorteile des Systems veranschaulichen zu können, hat Fabian Müller zusätzlich zu den Obermann-Praxisbeispielen vor Ort eine App-Anwendung speziell für den Workshop erstellt.

Ob Bestandserfassung mit Drohnen oder digitalisierte Dokumentation mit Apps: In der Logistik werden neue Wege gegangen, um den immer komplexer werdenden Anforderungen gerecht zu werden und wettbewerbsfähig zu bleiben. „Und genau da setzen unsere praxisorientierten Workshops an. Aufgrund des positiven Feedbacks von unseren Teilnehmern ist die nächste Veranstaltung dieser Art bereits in Planung“, so Helmke.

