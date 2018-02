Mehr Flexibilität sowohl für VW als auch seine Mitarbeiter

Kurz nach Mitternacht waren sich IG Metall und VW einig. Die Atmosphäre in der entscheidenden vierten Verhandlung in Hannover war offenbar sachlich, doch vorausgegangen war ein für den Autobauer durchaus harter Tarifkampf. Am Ende zeigten sich am Mittwoch beide Seiten zufrieden, IG-Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger ließ es sich allerdings nicht nehmen, noch einmal auf die aus seiner Sicht „zahlreichen unnötigen Provokationen“ des Unternehmens hinzuweisen.

VW hatte im Lauf der Verhandlungen auch eigene Forderungen aufgestellt, zum Beispiel an Heiligabend und Silvester nicht mehr den ganzen Tag freizugeben, sondern – wie vielerorts üblich – nur noch je einen halben Tag. In der Summe hätte das einen Tag weniger Urlaub bedeutet. Doch das Muskelspiel der Gewerkschafter hat offenbar Wirkung gezeigt. Zum ersten Mal seit zehn Jahren hatten die Beschäftigen die Arbeit niedergelegt, allein in unserer Region beteiligten sich 30 000 VW-Mitarbeiter an den Warnstreiks.

Gesamtbetriebsratschef Bernd Osterloh führt das in seinen Augen „hervorragende Paket“ des Tarifabschlusses auch darauf zurück. Besonders hob er die Einigung zur Betriebsrente hervor. „Der monatliche Baustein, der in die Werksrente fließt, hat sich mehr als verdreifacht“, erklärte Osterloh. „Dieser neue Beitrag wächst außerdem mit den künftigen Tariferhöhungen mit, statt wie bisher starr zu bleiben.“ Ab Juli 2019 zahlt VW statt bisher 27 Euro pro Monat nun 90 Euro in die betriebliche Altersvorsorge, ab Januar 2020 dann 98 Euro.

Statt der Betriebsrente hatten sich die Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie unter anderem um die Arbeitszeit gedreht. Aber auch in diesem Punkt orientiert sich der Abschluss für den VW-Haustarif nun an der Fläche. Das jährliche Zusatzgeld von 27,5 Prozent eines Monatsgehalts, das auch die VW-Beschäftigten ab 2019 erhalten, können besonders belastete Gruppen in sechs freie Tage umwandeln. Diese Wahloption könnte per Betriebsvereinbarung auf weitere VW-Beschäftigte ausgeweitet werden. Zunächst dürfen Schichtarbeiter und Mitarbeiter mit Kindern bis zehn Jahre oder pflegebedürftigen Angehörigen wählen. In der Fläche gibt es für diese Gruppen sogar zwei freie Tage extra, wenn sie das Zusatzgeld umwandeln.

Auch VW-Personalvorstand Karlheinz Blessing hob die Wahlmöglichkeit zwischen Geld und Freizeit hervor. Die Attraktivität von VW als Arbeitgeber steigt seiner Meinung nach mit dem Abschluss deutlich. Im Gegenzug bekommt auch das Unternehmen mehr Flexibilität bei der Arbeitszeit: Künftig können mehr Mitarbeiter ihre Wochenarbeitszeit auf 40 Stunden aufstocken. „Die Regelung gibt uns zusätzliche Flexibilität, die wir unbedingt benötigen“, sagte Martin Rosik, Verhandlungsführer von VW und Personalleiter der Marke VW. „Sie ist eine wichtige Voraussetzung dafür, die besonderen Herausforderungen in wichtigen Zukunftsfeldern zu meistern.“

Ein Streitpunkt der Verhandlungen waren die Ausbildungsplätze gewesen, die Arbeitnehmervertreter hatten einen Abbau befürchtet. Am Ende wurden jedoch für weitere drei Jahre 1400 Lehrstellen pro Jahr vereinbart. Außerdem bekommen die Auszubildenden eine Einmalzahlung von 70 Euro für Februar bis April.

Das Lohnplus von 4,3 Prozent ab Mai für alle Beschäftigten orientiere sich an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, erklärte Personalchef Rosik. Der Haustarif gilt für die Beschäftigten der VW-Werke in Wolfsburg, Braunschweig, Salzgitter, Hannover, Emden und Kassel sowie für die Braunschweiger VW Financial Services.

Der neue Tarifvertrag läuft bis 30. April 2020. Auch der nächste Abschluss dürfte sich also wieder am Ergebnis der Metall- und Elektroindustrie orientieren.