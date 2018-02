IG Metall will „eine Schippe drauf“

Um 6 Uhr heute Morgen endeten die seit Mittwoch andauernden ganztätigen Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie. Bundesweit beteiligten sich daran nach Angaben der IG Metall 500 000 Beschäftigte aus knapp 280 Betrieben. Am Freitag traf der Streik vor allem die Autoindustrie in Bayern und Baden-Württemberg: Metaller legten die Arbeit bei den VW-Töchtern Porsche und Audi sowie bei Daimler und BMW nieder. In Gewerkschaftsbezirk...