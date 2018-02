Streit um VW-Haustarif: Warnstreiks bei Volkswagen

Eine Frau sitzt mit einer IG-Metall Warnsteik-Jacke an einer Feuertonne in der Ausfahrt vom MAN Werk. Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie haben Metallarbeiter in mehreren Bundesländern mit ganztägigen Warnstreiks begonnen. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Wolfsburg Die Mitarbeiter legen ihre Arbeit zeitweise nieder. Auch die Metaller streiken in unserer Region in Salzgitter.

Nach dem ergebnislosen Ende der dritten Verhandlungsrunde um den VW-Haustarif legen am Donnerstag auch Volkswagen-Beschäftigte zeitweise die Arbeit nieder. Warnstreiks sind an den sechs westdeutschen VW-Standorten vorgesehen. Thorsten Gröger, IG-Metall-Bezirksleiter und Verhandlungsführer, warf Volkswagen in den Gesprächen für die 120 000 VW-Beschäftigen „eine Mogelpackung beim Entgelt“ vor. Gleichzeitig sei eine Ausweitung der Arbeitszeit gefordert worden: „Das geht so nicht.“

Zuvor hatte Volkswagen ein verbessertes Angebot vorgelegt, das eine zweistufige Tariferhöhung um 3,5 und 2 Prozent bei einer Gesamtlaufzeit von 30 Monaten vorsieht. „Wir haben der IG Metall erneut angeboten, gemeinsam und konstruktiv eine Lösung zu erarbeiten“, sagte der Verhandlungsführer und Personalchef der Marke Volkswagen, Martin Rosik. Voraussetzung für zukunftsfeste Jobs seien jedoch Wettbewerbsfähigkeit und Kostendisziplin.

Die Gewerkschaft lehnte das Angebot als zu gering ab. Die Gewerkschaft hatte 6 Prozent mehr Geld gefordert, zudem eine Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung sowie eine Garantie für den Erhalt von Ausbildungsplätzen. Der VW-Haustarif ist Deutschlands größter Firmentarif. Er gilt in den sechs westdeutschen VW-Werken Emden, Hannover, Wolfsburg, Salzgitter, Braunschweig und Kassel sowie bei der Finanztochter aus Braunschweig.

Auch die IG Metall hat bei ihren Tarifverhandlungen in unserer Region zu Streiks aufgerufen. Bundesweit sollen bis Freitag Metaller aus 250 Betrieben zu den ganztägig streiken. Am Donnerstag soll Meyer in Salzgitter-Bad bestreikt werden, am Freitag MAN in Salzgitter.

Ebenso setzt die IG Metall Küste am Donnerstag ihre ganztägigen Warnstreiks in Norddeutschland fort. Am zweiten Tag der Warnstreiks liegt das Schwergewicht auf Betrieben und Zulieferern der Automobilindustrie. Bestreikt werden unter anderen die Firmen Daimler und Lear in Bremen, Mercedes in Hamburg und Kolbenschmidt im niedersächsischen Papenburg. Aus Schleswig-Holstein sind GKN Driveline in Kiel sowie der Pumpenhersteller Flowserve SIHI in Itzehoe dabei. Aufgerufen sind mehr als 15 000 Beschäftigte in den sechs Unternehmen, wobei der Schwerpunkt in Bremen liegt. Betriebe aus Mecklenburg-Vorpommern sind noch nicht in die 24-Stunden-Streiks einbezogen, die bis Freitag dauern sollen.