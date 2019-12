Di, 03.12.2019, 16.32 Uhr

Der Negativpreis „Goldener Windbeutel“ geht in diesem Jahr an das Produkt „Zwergenwiese: Kinder Tomatensauce Bio“. Das teilte die Verbraucherorganisation Foodwatch am Dienstag mit. Das Video der Ernährungs-NGO zeigt die Übergabe des Preises an die Firma Zwergenwiese.