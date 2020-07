Di, 28.07.2020, 20.32 Uhr

Diensthunde der Bundespolizei haben gelernt, wie jemand riecht, der an Covid-19 erkrankt ist. An einer kleinen Speichelprobe können sie es erkennen. Wie das funktioniert und was die schlauen Vierbeiner alles drauf haben, erfahrt ihr in diesem Video.