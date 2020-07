Naturspektakel Perseiden: Hunderte Sternschnuppen am Himmel

Mi, 15.07.2020, 14.32 Uhr

Jedes Jahr im August gibt es eine Nacht, in der man hunderte Sternschnuppen in Deutschland erblicken kann. Die sogenannten Perseiden erreichen immer am gleichen Tag ihren Höhepunkt.