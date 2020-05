Kita-Mord in Viersen: Ermittler mit neuen Erkenntnissen

Do, 28.05.2020, 16.32 Uhr

Bei den Ermittlungen gegen eine wegen Mordes an einem dreijährigen Kita-Kind verdächtigen Erzieherin in Viersen sind die Behörden auf weitere Vorfälle in früheren Kindergärten der 25-Jährigen gestoßen.