Micaela Schäfer: "Diese Reality-Show ist härter als das Dschungelcamp" "Get the F*ck out of my House": Diese Reality-Show ist härter als das Dschungelcamp, sagt Teilnehmerin Micaela Schäfer – weil 100 Menschen auf engstem Raum eingesperrt werden. Reporterin Johanna Rüdiger ist mit dem Trash-TV-Promi in eine Glasbox klettert, um das mal auszuprobieren.