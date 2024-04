Ein Aromen-Spektakel vom Blech: mit unkompliziertem Butterkeksboden, Frischkäse-Schmand-Creme und fruchtig-frischem Lemon-Curd-Topping

An meinen ersten New-York-Cheesecake-Versuch erinnere ich mich noch ganz genau. Frühmorgens kam der Krümelboden samt Frischkäsemasse in den Ofen, um, so zumindest mein Plan, bereits mittags „Ahhs“ und „Ohhs“ hervorzurufen. Pustekuchen! Fest und cremig wollte ich die Masse haben, stattdessen krümelte sie beim Schneiden. Und der Geschmack kam so gar nicht an den sensationellen Cheesecake aus dem Laden auf dem Times Square heran. Inzwischen habe ich gelernt: Ein perfekter Cheesecake braucht Geduld. Zugegeben, diese Tugend gehört nicht unbedingt zu meinen Top 5, aber das Warten lohnt sich. Denn der Kuchen braucht Zeit. Zeit, um richtig auszukühlen (und da bewegen wir uns nicht im Bereich von einer Stunde, sondern von vier bis sechs Stunden). Und Zeit fürs Aroma. Dafür geben Sie ihm besser gleich noch eine ganze Nacht. Dann jedoch ist er genau so, wie er sein soll.

Mango-Lemon-Cheesecake in XXL

Zutaten für ca. 24 Stücke:

200 g Butter

300 g Butterkekse

2 EL + 200 g Zucker

1 reife Mango (ca. 350 g)

900 g Doppelrahm-Frischkäse

200 g Schmand

4 Eier (Größe M)

1 EL Speisestärke

2 EL Zitronensaft

300 g Lemon Curd (Glas)

Backpapier

1 Backofen vorheizen (E-Herd: 200 °C/Umluft: 180 °C). Butter in einem kleinen Topf schmelzen. Ein Backblech (ca. 30 x 38 cm) mit Backpapier auslegen. Kekse fein zerbröseln, mit 2 EL Zucker und der geschmolzenen Butter mischen. Auf das Backblech geben und zu einem flachen Boden drücken. Im heißen Backofen ca. 10 Minuten backen. Herausnehmen und abkühlen lassen.

2 Inzwischen Backofentemperatur reduzieren (E-Herd: 160 °C/Umluft: 140 °C). Mango schälen, vom Stein schneiden und klein würfeln. Frischkäse und Schmand mit 200 g Zucker glatt rühren. Eier nacheinander unterrühren, zum Schluss Stärke und Zitronensaft unterrühren. Creme auf den Boden geben und vorsichtig verstreichen. Lemon Curd glatt rühren, falls sie sehr fest ist, eventuell leicht erwärmen. Curd auf die Creme klecksen und z.B. mit einem Holzspieß etwas unterstrudeln. Mangowürfel darauf streuen. Im heißen Ofen ca. 35 Minuten backen.

3 Cheesecake bei geöffneter Ofentür ca. 15 Minuten abkühlen lassen. Aus dem Ofen nehmen und auskühlen lassen. Am besten über Nacht im Kühlschrank ziehen lassen. Dazu schmeckt Schlagsahne.

Zubereitungszeit ca. 1 ¼ Stunden + Wartezeit

Pro Stück ca. 4 g E, 20 g F, 21 g KH, 320 kcal