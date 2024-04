Ein Rezept mit frischer Ananas und Tomaten-Würzbutter: wenn es schnell und unkompliziert zugehen, aber trotzdem formidabel munden soll

Der Begriff „Hasselback“ stammt ursprünglich aus der schwedischen Küche und bezieht sich auf eine spezielle Zubereitungsart für Kartoffeln. Diese werden in dünne Scheiben tief eingeschnitten, jedoch so, dass die Kartoffel unten noch zusammenhält. So in etwa verhält es sich auch bei unserer Baguetteversion, die mit Ananas, Käse und Schinken gefüllt ist. Der Name „Hasselback“ leitet sich übrigens vom entzückenden Restaurant Hasselbacken in Stockholm ab, wo diese Zubereitungsart erstmals populär wurde. Ein junger Koch in der Ausbildung erfand 1953 die Hassselback-Kartoffel. Seitdem gibt es dutzende Varianten dieser Idee, wie zum Beispiel die Hasselback-Aubergine, die mit Tomatenscheiben und Mozzarella gefüllt ist, oder das mit Speck und Apfelscheiben bestückte Hasselback-Schweinefilet.

Hasselback-Ofen-Baguette „Hawaii“

Zutaten für 4 Stück:

40 g weiche Butter

1 EL Tomatenmark

Salz

½ TL Chiliflocken

¼ TL geräuchertes Paprikapulver (oder edelsüßes)

4 kleine Aufback-Baguettes (à 180 g)

1 Baby-Ananas

130 g mittelalter Gouda, Bergkäse oder Comté (in Scheiben)

100 g Kochschinken (in dünnen Scheiben)

2 Lauchzwiebeln

Backpapier

1 Butter, Tomatenmark, Salz, Chiliflocken und Paprika verrühren. Baguettes in Abständen von ca. 2 cm schräg ein-, aber nicht durchschneiden. Alle Einschnitte mit der Würzbutter bestreichen.

2 Ananas putzen, schälen, längs halbieren und in dünne Scheiben schneiden. Käsescheiben diagonal vierteln. Lauchzwiebeln putzen, waschen und schräg in dünne Ringe schneiden. Je eine Scheibe Käse, Schinken, Ananas und etwa die Hälfte der Lauchzwiebeln in jeden Einschnitt geben.

3 Baguettes auf ein mit Backpapier belegtes Backblech geben und im vorgeheizten Backofen (E-Herd: 200 °C/Umluft 180 °C) ca. 10 Minuten goldbraun backen. Baguettes mit restlichen Lauchzwiebelringen bestreut servieren.

Zubereitungszeit ca. 35 Minuten

Pro Stück ca. 26 g E, 21 g F, 100 g KH, 690 kcal

fmg