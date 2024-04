Hübsch, aber oho! Neben Frucht und Ricottacreme gesellen sich hier außerdem Amarettini und Holunder-Gelee auf die gezückte Kuchengabel

Im Frühling ist neben Spargel- und Erdbeer- endlich auch wieder Rhabarberzeit. Die Saison der hübschen süß-säuerlichen Stangen ist kurz, daher sollten wir sie ausgiebig genießen. Wenn Sie uns fragen, dann ganz klar mit Kuchen, wie diesem:

Auf einem krossen Boden mit feinem Mandelkekskrümeln folgt eine Creme aus Ricotta und Mascarpone. Darauf ein Eyecatcher aus adrett zurechtgelegten Rhabarber-Rauten und ein glänzend-aromatisches Finish mit Holunder-Gelee. Unbedingt probieren!

Frühlingsfrische Rhabarber-Mascarpone-Tarte

Zutaten für ca. 16 Stücke:

50 g Amarettini (italienische Mandelkekse)

200 g Mehl

Salz

125 g + 2 EL Zucker

3 Eier (Größe M)

100 g weiche Butter

ca. 400 g Rhabarber

250 g Mascarpone

500 g Ricotta

1 Päckchen Vanillezucker

150 g Holunder-Gelee (Glas)

Fett für die Form

1 Amarettini fein zerbröseln. Mit Mehl, 1 Prise Salz und 50 g Zucker mischen. 1 Ei und Butter in Stückchen zufügen. Alles rasch zu einem glatten Teig verkneten. Auf bemehlter Arbeitsfläche rund (ca. 30 cm Ø) ausrollen. Eine gefettete Tarteform (ca. 26 cm Ø) damit auslegen. Überstehende Ränder abschneiden. Form mindestens 30 Minuten kalt stellen.

2 Rhabarber putzen, waschen und schräg in ca. 3 cm breite, gleichmäßige Stücke schneiden. Mit 2 EL Zucker bestreuen und beiseitestellen. Mascarpone, Ricotta, Vanillezucker und 75 g Zucker glatt rühren. 2 Eier einzeln unterrühren. Mascarponecreme in die Form geben und glatt streichen. 8 Rhabarberstücke sternförmig in die Mitte legen. Rhabarber in 4 Strängen von der Mitte nach außen legen, Zwischenräume mit restlichem Rhabarber füllen.

3 Tarte im vorgeheizten Backofen (E-Herd: 180 ˚C/Umluft: 160 ˚C) ca. 35 Minuten auf der unteren Schiene backen. Herausnehmen und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. Gelee einmal aufkochen. Tarte damit bestreichen und Gelee trocknen lassen.

Zubereitungszeit ca. ca. 1 ¼ Stunden + Wartezeit

Pro Stück ca. 8 g E, 20 g F, 26 g KH, 320 kcal

fmg