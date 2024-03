Wenn sparen, dann richtig: Ein perfektes Mahl für die Urlaubskombüse mit wenig Abwasch und Aufwand – bei umso mehr familientauglichem Geschmack.

Tortellini und Erbsen garen in einem Topf, nur Speck, Knoblauch und Zwiebeln werden in einer Pfanne angebraten. Das schafft selbst die verbeulteste Billigpfanne, die Sie im Unterschrank ihrer Ferienwohnung finden können. Die Erbsen sind TK-Ware, können aber auch durch das, was Ihr Urlaubsland gerade an frischem Gemüse anzubieten hat, ersetzt werden: zum Beispiel frische Zuckerschoten, kleine Brokkoliröschen oder klein geschnittene Stangenbohnen – sprich alles, was in den letzten 3–5 Minuten im Nudelwasser mitgaren kann.

Rosmarin-Speck-Tortellini

Zutaten für 4 Portionen:

100 g Frühstücksspeck (Bacon; in Scheiben)

3 Zweige Rosmarin

1 rote Zwiebel

1 Knoblauchzehe

350 g getrocknete Tortellini

Salz

300 g TK-Erbsen

2 EL Olivenöl

Pfeffer

Abrieb von 1 Bio-Zitrone

80 geriebener Parmesan

1 Speck in Streifen schneiden. Rosmarin waschen und trocken schütteln, Nadeln abstreifen und fein hacken. Zwiebel schälen und fein würfeln. Knoblauch schälen und fein hacken.

2 Tortellini in kochendem Salzwasser nach Packungsanweisung garen. In den letzten ca. 5 Minuten der Garzeit Erbsen zufügen und mitkochen.

3 Inzwischen den Speck in einer heißen Pfanne knusprig braten. Herausnehmen. Öl, Knoblauch Zwiebel und Rosmarin zufügen und kurz anbraten, mit Salz und Pfeffer würzen. Nudeln abgießen, kurz abtropfen lassen und unter den Zwiebelmix mischen. Zitronenabrieb und Speckstreifen unterheben und alles noch einmal abschmecken. Mit Parmesan bestreut servieren.

Zubereitungszeit ca. 20 Minuten

Pro Portion ca. 490 kcal, 24 g E, 19 g F, 55 g KH

fmg