Ob fruchtig, mit Quark oder Frischkäse, aus dem Kühlschrank oder im Ofen gebacken – der cremigen Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt. Hier kommen die aktuellen Lieblinge aus der Eat-Club-Redaktion.

Gewürzkirsch-Käsekuchen im Strudelteig

Zutaten für ca. 20 Stücke:

1 Glas Kirschen (720 ml)

1 Päckchen Bourbon-Vanillezucker

1 TL Zimt

1 Messerspitze Nelke

1 Messerspitze Kardamom

2 Päckchen Puddingpulver „Vanillegeschmack“ (zu Kochen)

1 Packung Strudelteigblätter „Filo- oder Yufkateig“ (250 g, aus dem Kühlregal)

500 g griechischer Joghurt (10 % Fett)

500 g Magerquark

200 g Crème fraîche

150 g Zucker

2 Eier (Größe M)

abgeriebene Schale von ½ Bio-Zitrone

5 EL Milch

100 g Butter

Fett für die Form

1 Kirschen abtropfen lassen, Saft dabei auffangen. Saft mit Vanillezucker, Zimt, Nelke und Kardamom aufkochen. 1 Päckchen Puddingpulver mit wenig Wasser glatt rühren. Topf vom Herd ziehen, angerührtes Puddingpulver einrühren. Unter Rühren ca. 1 Minute köcheln lassen. Kirschen unterheben, in eine Schüssel füllen und abkühlen lassen.

2 Teig ca. 15 Minuten vor der Verarbeitung aus dem Kühlschrank nehmen. Joghurt, Quark, Crème fraîche, Zucker, Eier, 1 Päckchen Puddingpulver und Zitronenschale glatt rühren. Milch und Butter erhitzen, bis die Butter geschmolzen ist, vom Herd ziehen. Eine Auflaufform (ca. 20 x 30 cm) fetten. Ein feuchtes Tuch auf einem Tisch ausbreiten. Ein trockenes Tuch darauf legen. Teigblätter auf den Tüchern entrollen. Je 2 Teigblätter leicht überlappend in die Form legen, jedes Blatt mit der Butter-Milchmischung bestreichen. Teigblätter in 5 Lagen übereinander legen.

3 Ca. die Hälfte der Käsecreme in die Form geben. Die Hälfte des Kirschkompotts in Klecksen darauf verteilen. Restliche Creme und Kirschkompott darauf geben. Im vorgeheizten Backofen (E-Herd: 200 °C/Umluft: 180 °C) auf der unteren Schiene ca. 30 Minuten backen. Im ausgeschalteten Ofen, bei leicht geöffneter Ofentür abkühlen lassen. Herausnehmen und auskühlen lassen. In Stücke schneiden.

Zubereitungszeit 1 ¼ Stunden + Wartezeit

Pro Stück ca. 6 g E, 11 g F, 20 g KH, 200 kcal

fmg