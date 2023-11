Berlin. Oskar Holzberg hat schon viele Menschen an der Suche nach der großen Liebe scheitern sehen. Wozu der bekannte Experte stattdessen rät.

Oskar Holzberg ist einer der bekanntesten Paartherapeuten Deutschlands. Seit 30 Jahren berät er Paare in Krisen und mindestens ebenso lang sieht er Menschen an der Illusion der großen Liebe scheitern. Darüber hat er nun ein Buch geschrieben – und macht darin einen Gegenvorschlag. Ein Gespräch über den Optimierungsdrang in Beziehungen, was das mit der Konsumgesellschaft zu tun hat und über die Frage, wie er es selbst mit der großen Liebe hält.