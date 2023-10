Berlin. Auf einer Online-Plattform seine Sachen verkaufen – gar nicht so einfach. Wie Sie bei Ebay, Vinted und Sellpy mehr Geld rausbekommen.

Beispiele für Verhandlungen auf Plattformen wie Kleinanzeigen.de (früher: Ebay Kleinanzeigen), die voll in die Hose gehen, gibt es viele: So trägt beispielsweise Moderator Klaas Heufer-Umlauf in seiner Sendung „Late Night Berlin“ zusammen mit Prominenten seltsame und unangenehme Verkaufsgespräche aus abfotografierten Chats vor, die von dem Online-Marktplatz stammen sollen. In den sozialen Medien folgen fast 400.000 Menschen dem Account: „kleinanzeigenfails“, in dem unter anderem Bilder von geplatzten Deals hochgeladen werden: „Was machen sie noch am Preis? – Was soll ich denn machen? – Nix“, heißt es in einem Dialog.