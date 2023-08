Gewitter: Wann man auf duschen und baden verzichten sollte

Buchen suchen, Stecker ziehen: Rund um das richtige Verhalten bei Gewittern ranken sich zahlreiche Mythen und Ängste. Dazu gehört auch die Regel, bei Gewitter besser nicht zu duschen. Aber was steckt dahinter? Ist duschen während eines Unwetters wirklich gefährlich?

Tatsächlich ist es ratsam, bei Gewitter nicht zu duschen. Der Grund dafür: Ob eine Gefährdung besteht oder nicht, hängt von dem jeweiligen Haus und dem Material der Rohre ab. Grundsätzlich gilt laut dem Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE): Wenn ein Gebäude über ein Blitzschutzsystem verfügt besteht keine Gefahr – auch nicht unter der Dusche. Anders ist das in Häusern, die kein Schutzsystem haben. Hier kommt es darauf an, wie alt und aus welchem Material die Rohre sind. Sind sie aus Kunststoff, wie es in vielen neueren Gebäuden der Fall ist, können sie die Blitze nicht leiten.

Duschen und Baden bei Gewitter: Vorsicht in älteren Häusern

Gerade bei älteren Häusern ist jedoch Vorsicht geboten: Hier können die Rohre aus Metall sein – was bei einem Blitzeinschlag theoretisch gefährlich werden könnte. Grundsätzlich sollten laut VDE zwar auch in alten Gebäuden alle metallischen Objekte in Bädern mit dem Haupt-Erdungsanschluss verbunden sein, wodurch keine Gefahr bestehen würde. Das ist allerdings nicht immer der Fall und in vielen älteren Häusern ist die Erdung schlecht. Deswegen gilt: Wer nicht weiß, wie es um das Material der Rohre und die Erdung bestellt ist, sollte laut Expertinnen und Experten vorsichtshalber von der Dusche während eines Gewitters absehen.

Wichtig ist das insbesondere auch bei Urlauben und Aufenthalten im Ausland. Hier könnten die Bauansprüche geringer sein oder andere Regelungen für den Blitzschutz existieren. Wenn die Gebäude nicht ausreichend gesichert sind, könnte Duschen oder Baden während eines Unwetters auch hier gefährlich werden. (csr)

