Hamburg. Die Spieße aus Melone, Avocado und Mozzarella begeistern mit pikanter Chili und kommen fast ohne Kohlenhydrate. Ein gesunder Snack.

Mit dem Ende der christlichen Fastenzeit am Ostersamstag kommt bei vielen Familien wieder Fleisch auf den Tisch. Warum aber nicht auch an Ostern selbst vegetarisch essen? Mit diesen pikanten Spießen aus Melone, Avocado und Mozzarella schaffen Sie eine leckere vegetarische Alternative für den Osterbrunch oder einen gesunden Snack für zwischendurch – und das in weniger als 30 Minuten.

Das Beste: Die vegetarischen Spieße eignen sich auch als Low-Carb-Gericht. Wer auch über die Feiertage auf seine Ernährung achten will, kommt mit den gesunden Melone-Avocado-Spießen leicht durch die Oster-Feiertage und muss nicht auf die Freude beim Essen verzichten.

Osterrezept: Vegetarische Spieße mit Melonen und Avocado

Der Osterbrunch ist eine wunderbare Gelegenheit, um mit Familie und Freunden das Fest der Auferstehung oder den Frühling zu feiern. Ein ausgiebiges Brunch-Buffet aus süßen und herzhaften Speisen sorgt für eine entspannte und gemütliche Atmosphäre. Dazu gehören Rezepte mit Fleisch, Gemüse oder Fischoder süßes und salziges Gebäck. Eine Übersicht mit all unseren Osterrezepten finden Sie hier.

Die Zutaten aus diesem Rezept reichen für etwa 8 Portionen .

. Zubereitungszeit: ca. 25 Minuten

ca. 25 Minuten Nährwertangaben: Pro Portion 4 g E, 12 g F, 8 g KH, 160 kcal

Zutatenliste für vegetarische Spieße:

abgeriebene Schale von 1 Bio-Limette

Saft von 2 Limetten

1 TL Chiliflocken

4 EL Olivenöl

1 kleine Cantaloupe-Melone

1 reife Avocado

125 g Mini-Mozzarella

ca. 4 Stiele Basilikum

kleine Holzspieße

Limettenabrieb, Limettensaft, Chiliflocken und Öl verquirlen. Melone halbieren, entkernen und aus dem Fruchtfleisch mit einem Kugelausstecher Kugeln ausstechen. Avocado halbieren und entsteinen, Fruchtfleisch aus der Schale lösen und in mundgerechte Stücke schneiden. Mozzarella abtropfen lassen. Basilikum waschen, trocken tupfen und Blätter abzupfen.

Vorbereitete Zutaten abwechselnd auf Holzspieße stecken. Auf einer Platte verteilen und mit dem Limettendressing beträufeln.

HA