Energiepauschale auch für Rentner: 300 Euro sind nicht steuerfrei

So kommen auch Minijobber, Studenten und Rentner an die 300 Euro Energiepauschale im September.

Teure Lebensmittel-, Kraftstoff- und Energiepreise belasten die Verbraucher in Deutschland. Und ab Oktober kommt dann auch noch die Gasumlage auf Millionen von Menschen zu – keine guten Aussichten für Herbst und Winter. Um die Verbraucher in der Energie- und Preiskrise zu unterstützen, hatte die Ampel-Koalition am 4. September ein drittes Entlastungspaket vorgestellt, welches eine Reihe neuer Maßnahmen beinhaltet. Eine davon ist die 300 Euro Energiepreispauschale (EPP), die zum 1. Dezember auch an Rentner und Studenten ausbezahlt werden soll.

Energiepauschale auch für Rentner: Wer die 300 Euro womöglich doppelt bezieht

Bisher hatten bloß Erwerbstätige einen Anspruch auf die 300 Euro, die sie über ihren Arbeitgeber ausbezahlt bekommen oder über die Einkommenssteuer geltend machen können. Zum 1. Dezember sollen nun auch Rentner die Energiepauschale bekommen – Studierende 200 Euro. In beiden Fällen ist Voraussetzung, dass die betroffene Person nicht schon im September die EPP bekommen hat. Das ist etwa der Fall, wenn Rentner oder Studenten einen Minijob haben und die 300 Euro so über ihren Arbeitgeber beziehen.

Pro Verbraucher ist die Energiepauschale aber immer nur einmal vorgesehen. Wer die 300 Euro doppelt bezieht, muss es der zuständigen Finanzbehörde melden. Ebenfalls zu beachten ist, dass auch bei Rentnern die Energiepauschale brutto ausbezahlt und unter Umständen steuerpflichtig ist. Wie viel von der Energiepauschale netto auf das Konto kommt, bestimmen bei Erwerbstätigen primär zwei Faktoren: Steuerklasse und Bruttolohn. Mit Blick auf die EPP für Rentner ist es nicht viel anders. Der Unterschied ist, dass die 300 Euro von der Deutschen Rentenversicherung ausbezahlt werden.

Das #Entlastungspaket III soll mit 65 Mrd. Euro Menschen und Wirtschaft weiter entlasten: U.a. mit Wohngeldreform und Einmalzahlungen werden soziale Härten abgefedert. Von steuerlichen Erleichterungen und erhöhtem #Kindergeld profitieren u.a. Familien und arbeitende Mitte. — Bundesministerium der Finanzen (@BMF_Bund) September 5, 2022

Energiepauschale für Rentner steuerpflichtig: Bürger mit niedriger Rente profitieren

Weil es bei der Rente aber bekanntermaßen keine Lohnsteuer gibt, fällt die Energiepauschale unter die Einkommenssteuer, berichtet der Westdeutsche Rundfunk (WDR). Das bedeutet, dass die 300-Euro-Zahlung bei Menschen mit niedriger Rente stärker zu Buche schlägt. Ergänzend hierzu berichtet die Südwest Presse (SWP), dass auf die Energiepauschale sogar Einkommenssteuer gezahlt werden muss – das heißt: Je niedriger die Rente und somit das Einkommen ist, desto absoluter fällt die Einmalzahlung aus. Je nach Höhe der Rente sind die steuerlichen Abzüge somit individuell.

Wieder etwas anders ist es bei Studenten ohne Minijob, die normalerweise keine Steuererklärung abgeben und somit die 200 Euro netto überwiesen bekommen. Und auch Minijobber ohne andere Einkommen sind nicht steuerpflichtig und können sich somit über die volle Energiepauschale freuen. Wovon aber grundsätzlich alle Verbraucher profitieren, ist, dass die einzelnen Entlastungsmaßnahmen nicht aufeinander angerechnet werden. Das heißt: Wer etwa Wohngeld bezieht, bekommt die Energiepauschale trotzdem. Welche Entlastungen es ab September im Einzelnen gibt:

Heizkostenzuschuss für Wohngeld-Berechtigte

Bürgergeld statt Hartz-IV ab 2023

Nachfolge-Option für das 9-Euro-Ticket

Entlastung beim CO2-Preis

Energiepauschale für Rentner (300 EUR) und Studierende (200 EUR)

Die Kindergeld-Bezüge werden ab 2023 angepasst

Strompreisbremse – finanziert über Gewinnabschöpfung bei Energiefirmen

Neue Freibeträge bei Minijobs (im Moment noch 450 Euro)

Steuerentlastungen sollen ab 2023 "kalte Progression" ausgleichen

Unterstützung für Energiepreis-gebeutelte Unternehmen

Vereinfachter Zugang zu Kurzarbeit soll verlängert werden

Energiepauschale, Bürgergeld und Co. – welche Entlastungen 2022 schon fix sind

Bei ein paar der Entlastungen ist bislang noch unklar, wie sie in der Praxis aussehen sollen – Beispiel 9-Euro-Ticket. Zu wieder anderen Maßnahmen gibt es schon konkrete Pläne. Der Heizkostenzuschuss etwa wird gestaffelt ausbezahlt und ist abhängig von der Zahl der Haushaltsangehörigen. Und auch die Energiepauschale für Rentner und Studenten ist fix – die EPP für Erwerbstätige wurde schon im Entlastungspaket II abschließend geregelt, weshalb sie in der Liste oben nicht noch mal aufgeführt ist.

Die Sozialverbände in Deutschland bewerten die neuen Entlastungen überwiegend positiv. "Rentner bekommen endlich die Energiepreispauschale von 300 Euro. Die von uns angekündigte Klage werden wir nun nicht weiterverfolgen", heißt es dazu in einer Mitteilung vom Sozialverband VdK. Kritik übt der Verband am für 2023 geplanten Bürgergeld, das Hartz-IV ersetzen soll. "50 Euro mehr für Empfänger ist definitiv zu wenig und kommt für viel Menschen zu spät, weil sie noch ein Vierteljahr durchstehen müssen."

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.